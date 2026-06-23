[헤럴드경제=장연주 기자] 맥도날드가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 기념해 전세계에 출시한 ‘월드컵 세트’가 인기를 얻고 있는 가운데, 축구 국가대표팀 주장 손흥민(LA FC)이 새겨진 한정판 컵이 국내에는 출시되지 않아 팬들의 아쉬움이 커지고 있다. 이에 해외에서 어렵게 손흥민 컵을 구한 사람들이 중고거래 시장에 매물로 올리면서 컵의 가격은 순식간에 10배 가량 치솟았다.

23일 유통업계에 따르면, 맥도날드는 월드컵 개막을 앞둔 이달 초 ‘FIFA 월드컵 세트’를 출시했다.

세트메뉴를 구매하면 세계적인 축구스타 8명과 맥도날드 캐릭터인 그리머스 중 한명의 이미지가 새겨진 재사용 컵을 랜덤으로 받는 이벤트다.

맥도날드는 데이비드 베컴, 티에리 앙리, 호나우지뉴 등 현재는 은퇴한 전설적인 선수들과 함께 라민 야말(스페인), 손흥민(한국), 크리스천 풀리식(미국), 알폰소 데이비드(캐나다), 산티아고 히메네스(멕시코)를 컵에 새겼다.

손흥민이 새겨진 컵에는 손흥민의 ‘찰칵 세리머니’와 태극전사를 상징하는 백호 문양이 새겨져있다.

이에 해외에 거주하거나 해외 여행중인 축구팬들은 손흥민 컵을 받기 위해 맥도날드에서 세트메뉴를 구매래 손흥민 컵을 얻고 있다.

그런데, 한국맥도날드는 지난 11일 전국 400여개 매장에서 월드컵 세트를 출시하면서 손흥민은 제외했다. 국내에서는 빅맥 세트에 월드컵 리유저블 컵 1개가 8900원에 판매되는데, 베컴과 앙리, 호나우지뉴, 라민 야말 등 5종만 출시됐다.

손흥민 컵이 한국에선 출시되지 않은 이유는 손흥민이 국내 여러 식음료 기업의 모델로 활동하고 있다는 점이 작용한 것으로 풀이된다. 손흥민은 현재 메가MGC커피, 도미노피자, 롯데웰푸드 월드콘 등의 광고모델로 활동중이다.

이에 해외에서 출시된 손흥민 컵이 중고거래 시장에서 거래되고, 품귀현상을 빚으면서 가격이 치솟고 있다.

예컨데 중고거래 플랫폼 ‘당근’에는 손흥민 컵을 9만원에 판매한다는 글이 올라와 았으며, 중고나라에도 손흥민 컵의 가격이 4만원~7만원 사이에 형성돼 있다.

손흥민 컵을 구하지 못하자 일부 소비자들은 온라인 커뮤니티와 SNS에 “정작 한국 선수 컵을 한국에서 구할 수 없다”, “손흥민 컵 때문에 해외 직구를 알아보고 있다” 등의 글을 올리고 있다.

하지만 손흥민 컵의 국내 출시 여부는 불투명하다. 한국맥도날드는 월드컵 세트 1차가 ‘완판’되자 2차 출시 여부를 긍정적으로 검토하고 있지만, 구체적인 출시 일정과 라인업 등은 알려진 바가 없다.