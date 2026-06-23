[헤럴드경제=최원혁 기자] 2026 북중미 월드컵 조별리그 일본과 튀니지 경기에서 욱일기 응원이 또 다시 등장해 논란이 일고 있는 가운데 서경덕 성신여대 교수가 국제축구연맹(FIFA)에 공식 항의했다.

23일 서 교수는 자신의 SNS에 “북중미 월드컵 조별리그 일본과 튀니지 경기에서 경기장 내 욱일기가 또 펼쳐졌다”며 “FIFA 측에 관련 내용을 담은 고발 메일을 보냈다”고 밝혔다.

서 교수는 “욱일기는 과거 일본이 태평양전쟁을 비롯한 아시아 각국을 침략할 때 전면에 내세운 깃발로, 일본의 군국주의와 제국주의를 상징한다”고 설명했다.

또 지난 카타르 월드컵 때에도 일본 응원단에서는 욱일기 응원을 펼쳤지만 FIFA 측에서 이를 즉시 제지했던 사례를 언급했다. 그러면서 이번 북중미 월드컵에서는 이러한 조치를 취하지 않아 유감이라고 표명했다.

특히 서 교수는 “국적과 인종을 넘어 지구촌이 하나 되는 월드컵 현장에서 욱일기 응원이 펼쳐지는 건 있을 수 없는 일”이라며 “아시아 축구팬들에게는 전쟁의 상처를 다시금 상기시키는 행위이기 때문”이라고 밝혔다.

아울러 “향후 FIFA에서는 일본 응원단의 욱일기 반입 자체를 차단하고 다시는 이런 일이 재발하지 않도록 신속한 조치를 취해 달라”고 당부했다.

서 교수는 “이번 일을 계기로 욱일기 역사를 잘 모르는 세계 축구팬들에게 욱일기 사용의 문제점을 널리 알릴 수 있는 좋은 기회로 삼아야 할 것”이라며 “무엇보다 지속적인 국제 사회의 공론화를 통해 욱일기를 반드시 퇴치할 수 있도록 다 함께 힘을 모아야 할 때”라고 강조했다.