시민 주권 중심 조직…공정성 강화 23일 입법예고, 7월 말 시행 예정

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산광역시장직 인수위원회가 김상욱 당선인의 민선 9기 시정 철학인 ‘시민 주권’을 행정 전반에 구현하기 위한 조직개편안을 23일 입법예고했다.

이번 조직개편은 22일 발표한 합의제 행정기구인 노동위원회와 감사청렴위원회 신설에 이어 행정 전반에 시민 참여와 감시 기능을 확대하고, 정책 설계부터 집행까지 전 과정에 걸쳐 시민 체감도를 높이는 데 중점을 두었다.

인력 운영은 필요한 분야에 배치하는 효율적 운영 원칙을 유지하면서도 시민 생활에 직접적인 영향을 미치는 기능 중심으로 조직을 재편한다. 이에 따라 울산시 정원은 일반직 11명과 소방직 30명이 각각 증원돼 기존 3478명에서 3519명으로 늘어난다.

먼저 혼재돼 있던 경제·산업 기능을 재정비해 산업과 민생경제를 각각 전담하는 ‘국 체계’로 개편했다.

기존 경제산업실은 에이아이(AI)혁신산업실로 개편해 인공지능 전환(AX)과 주력산업 간 연계성을 강화했다. 경제국은 민생경제 안정과 창업·일자리 생태계 조성 기능을 전담하는 것으로 정리했다. 서울·울산창업센터 등 광역 단위의 창업 기반 구축을 신속히 추진할 수 있도록 관련 조직과 인력을 보강한다.

교통·안전 분야도 시민 체감형 서비스 강화에 초점을 맞춰 교통국 내 버스택시과를 대중교통과로 개편하고, 시민 이동권 보장을 위해 버스 노선체계 점검 기능을 강화한다.

소방 분야는 현장 대응 역량 강화를 위해 119종합상황실의 4교대 근무체계를 구축하고, 중부소방서와 남울주소방서에 현장대응단을 신설했다.

지방분권 및 인구 감소 대응을 위한 조직도 신설한다. 분권인구정책국을 신설해 지방분권과 저출생 대응 정책을 총괄하도록 하고, 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업을 중심으로 대학 및 청년 지원 정책을 확대할 방침이다.

복지 분야에서는 복지보훈여성국과 시민건강국을 복지보건국으로 통합한다. 이를 통해 생애주기 전반을 포괄하는 통합 복지·보건 서비스를 제공하고 정책 간 연계성과 실행력을 높인다는 구상이다.

이번 조직개편안은 이날 입법예고를 거쳐 다음 달 울산시의회 임시회에 상정될 예정이며, 시의회 심의·의결을 거쳐 7월 말부터 시행된다.

인수위원회 관계자는 “시민 중심의 시정 참여 체계를 구축하고, 행정 내부의 견제와 균형을 바탕으로 시민 전체의 이익을 우선하는 행정 체계를 확립해 나갈 계획”이라고 말했다.