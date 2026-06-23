모든 금융권 계좌와 연결 가능 강점 내세워 고유가 피해지원금 사용성 높여

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오페이가 하나카드와 함께 선보인 ‘카카오페이 트래블로그 체크카드’의 누적 발급 수가 50만 좌를 돌파했다고 23일 밝혔다.

‘카카오페이 트래블로그 체크카드’는 국내·외 결제 혜택, 전 금융권 계좌를 제한 없이 연결할 수 있는 카카오페이머니의 ‘초연결성’, 최근 고유가 피해지원금과의 유연한 연동을 통한 편의성 향상 등을 강점으로 내세웠다.

‘카카오페이 트래블로그 체크카드’는 해외에서는 외화 하나머니로, 국내에서는 카카오페이머니로 결제되는 구조다. 해외 결제 시 ▷무료 환전(환율 우대 100%) ▷해외 이용 수수료 면제 ▷해외 ATM 인출 수수료 면제 등 트래블로그의 혜택을 그대로 누릴 수 있다. 국내에서는 카카오페이머니와 연동하여 결제 시 카카오페이포인트 적립 등 다채로운 혜택을 제공한다.

특히 별도의 계좌 개설 없이 사용자가 기존에 쓰던 모든 금융권 계좌와 자유롭게 연결할 수 있는 ‘초연결성’이 차별화된 강점이다. 카카오페이머니에 연동된 다양한 금융사의 계좌들을 활용해 체크카드를 사용할 수 있어 결제의 효율성을 높였다.

‘카카오페이 트래블로그 체크카드’는 고유가 피해지원금의 사용성도 높였다. 사용자가 카카오페이머니로 고유가 피해지원금을 받았을 경우, ‘카카오페이 트래블로그 체크카드’도 자동 연동하여 모바일과 실물카드 두 가지 방식으로 모두 지원금을 사용할 수 있도록 했다. 어떤 방식으로 결제하더라도 지원금을 먼저 소진한 후 카카오페이머니로 결제할 수 있는 구조를 구현해 사용자 편의를 향상시켰다.

카카오페이는 카드사 제휴도 추진하고 있다. 신규 카드 뿐만 아니라, 사용자가 이미 보유하고 있는 기존 체크카드로도 카카오페이머니를 연결해 사용할 수 있도록 제휴 범위를 넓혀갈 계획이다.

카카오페이는 “‘카카오페이 트래블로그 체크카드’는 실물 카드와 모바일 간편결제를 유연하게 아우르는 결제 경험을 제공하며 꾸준한 사랑을 받고 있다”라며 “앞으로도 카카오페이머니를 중심으로 다양한 결제 수단과의 연결성을 확대해 사용자 편의성을 높여 나가겠다”라고 말했다.

한편 카카오페이 트래블로그는 국내 금융그룹 최초로 하나카드가 카카오페이와 제휴해 출시되는 첫 번째 트래블카드다. 트래블로그 서비스와 카카오페이가 제공하는 혜택과 장점을 모두 누릴 수 있는 것이 특징이다.