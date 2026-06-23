10박 11일간의 대장정…도전과 협력 현장체험

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 한라산 정상에서 전남의 들녘까지, 조선대 학생들이 제주와 전남 일대 240km를 걷는 국토순례에 나선다.

조선대학교(총장 김춘성)는 23일부터 7월 3일까지 10박 11일간 진행되는 대장정의 출발을 알렸다.

총학생회와 학생복지팀이 함께 준비한 이번 국토순례는 장거리 도보 순례와 한라산 등반, 지역 환경 정화 활동을 연계한 학생 참여형 현장 프로그램으로 마련됐다.

학생들은 목포항에서 제주항으로 이동한 뒤, 제주도 일대를 순례하고 목포항으로 돌아와 무안·함평·나주를 거쳐 조선대학교에 도착하는 총 240km 구간을 걸을 예정이다. 해단식은 모든 일정을 마친 7월 3일 오후 5시에 진행된다.

특히 5일 차에 진행되는 한라산 등반은 이번 국토순례의 상징성을 더하는 핵심 프로그램 중 하나다. 참가자들은 한라산을 오르며 자연환경의 소중함을 체감하고, 인내심과 협력의 가치를 몸소 익히게 된다.

이날 한라산 등반 일정에는 김춘성 총장을 비롯해 교원과 동문, 직원 등 대학 구성원도 합류해 총 80명이 함께한다. 참가자들은 한라산 정상에 오르며 개교 80주년의 의미를 되새기고, 구성원 간 화합과 도전의 가치를 나눌 예정이다.

학생들은 장거리 여정 중 지역 환경 정화 활동에도 참여해 탄소중립과 환경 보호의 의미를 현장에서 배우고, 지속가능한 공동체를 위한 청년의 역할을 고민하게 된다.

함께 걷고 생활하며 서로를 격려하고 안전한 완주를 위해 협력하는 과정에서 책임감과 배려, 공동체 의식을 기르며 한층 성장할 것으로 기대된다.

김춘성 총장은 “길 위에서 만나는 자연과 사람, 그리고 동료와의 시간은 강의실에서 얻기 어려운 소중한 배움이 될 것”이라며 “학생들이 이번 국토순례를 통해 스스로를 단련하고, 함께 성장하는 의미 있는 경험을 만들어가길 바란다”고 격려했다.