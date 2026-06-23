고체전해질 입자를 정밀 미세화 최종 제품 성능과 회수율 향상

[헤럴드경제=고은결 기자] 롯데에너지머티리얼즈는 ‘케톤계 분산제를 활용한 황화물계 고체전해질의 고효율 미립화 제조 기술’이 산업통상부로부터 신기술(NET) 인증을 획득했다고 23일 밝혔다.

NET 인증은 산업통상부 산하 국가기술표준원이 국내 개발 신기술을 조기 발굴하고 우수성을 인증해 상용화 촉진과 기술 신뢰성 확보를 도우려 운영하는 국가 공인 제도다.

이번 ‘2026년 제1회 NET 인증’에서는 전기·전자 분야 등에서 롯데에너지머티리얼즈의 기술을 포함해 총 7개 기술이 선정됐다.

이번에 인증받은 기술은 케톤계 분산제를 활용해 황화물계 고체전해질을 균일한 미세 입자로 제조하면서도 소재의 결정구조와 이온전도도 특성을 유지하는 고효율 미립화 기술이다.

해당 기술은 분쇄 과정에서 발생하는 입자 응집과 소재 열화를 최소화하고, 고수율·고품질 생산이 가능한 공정 기술로 평가된다.

롯데에너지머티리얼즈는 해당 기술을 통해 고체전해질 입자를 서브마이크론 수준까지 정밀 미세화하면서도, 성능 저하를 최소화하며 높은 이온전도도 특성을 유지하는 성능을 구현했다.

이 기술을 적용하면 최종 제품의 성능과 회수율을 향상해 생산효율을 높이고 생산 비용을 절감해 고체전해질 사업 진출을 서두를 수 있다는 설명이다.

롯데에너지머티리얼즈 관계자는 “이번 NET 인증으로 황화물계 고체전해질의 미립화 및 성능 유지 기술력이 공식 검증받았다는 점에서 의미가 크다”며 “수익성이 높은 고부가가치 황화물계 고체전해질을 통해 차세대 배터리 소재 경쟁력을 지속 강화하겠다”고 말했다.