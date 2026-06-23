KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 신규 상장 삼성SDI·LG엔솔 50% 집중 투자…차세대 배터리 밸류체인 편입

[헤럴드경제=김유진 기자] 삼성자산운용이 전고체배터리와 에너지저장장치(ESS)에 동시 투자하는 상장지수펀드(ETF)를 내놓는다. 전기차 수요 둔화로 조정을 겪은 2차전지 투자축을 AI 데이터센터 확산에 따른 전력 인프라와 차세대 배터리 쪽으로 넓히겠다는 전략이다.

삼성자산운용은 배터리 산업의 차세대 성장 동력으로 꼽히는 전고체배터리와 ESS에 집중 투자하는 ‘KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 ETF’를 신규 상장한다고 23일 밝혔다.

이 상품은 ESS와 전고체배터리의 성장 잠재력을 하나의 포트폴리오에 담은 것이 특징이다. AI 데이터센터 확산으로 전력 수요가 급증하면서 전기를 저장·공급하는 ESS가 전력 인프라의 핵심 분야로 부상하고 있다는 판단이 반영됐다.

전고체배터리는 기존 리튬이온 배터리의 액체 전해질 대신 고체 전해질을 사용하는 차세대 배터리다. 화재 위험을 낮추고 에너지 밀도를 높일 수 있어 전기차뿐 아니라 휴머노이드 로봇, 우주항공, 도심항공교통(UAM), ESS 등 고성능 배터리가 필요한 분야로 적용 범위가 확대될 수 있다.

KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 ETF는 국내 K-배터리 대표 기업인 삼성SDI와 LG에너지솔루션에 50% 비중으로 집중 투자하는 것을 목표다. 두 회사는 ESS용 배터리 사업 경쟁력을 보유한 동시에 전고체배터리 개발을 진행하고 있어 ESS 실적 모멘텀과 전고체배터리 상용화 기대를 함께 반영할 수 있는 종목으로 꼽힌다.

TOP2 종목 외에는 전고체배터리와 ESS 밸류체인 전반에 걸친 기업을 편입한다. 전고체배터리 분야에서는 고체 전해질, 실리콘 음극재, 차세대 양극재 등 핵심 소재 기업을 담고, ESS 분야에서는 전력변환장치, 대형 전력기기, 시스템 패키징, 배터리 제조장비 관련 기업에 분산 투자한다. 주요 편입 종목은 이수스페셜티케미컬, 대주전자재료, 롯데에너지머티리얼즈, 엘앤에프, LS ELECTRIC, 효성중공업, 서진시스템, 씨아이에스 등이다.

신현진 삼성자산운용 매니저는 “이 ETF는 전고체배터리 소재 기업과 ESS 핵심 밸류체인 기업에 투자함으로써 배터리 산업의 다음 성장 사이클에 집중할 수 있도록 설계했다”며 “전기차를 넘어 AI 인프라, 로봇, 미래 모빌리티 등으로 확대되는 배터리 산업의 구조적 성장에 투자하고자 하는 투자자들에게 효과적인 투자 수단이 될 것”이라고 말했다.

전기차 수요 둔화로 약해졌던 2차전지 투자심리는 AI 데이터센터 확산에 따른 전력 수요 증가를 계기로 ESS 쪽으로 옮겨가고 있다. 블룸버그NEF에 따르면 지난해 글로벌 에너지저장장치 신규 설치 규모는 112GW로 전년 대비 48% 늘었다. 전고체배터리는 중장기 기대를 반영하는 축이고 ESS는 수주와 매출 증가가 먼저 확인되는 영역으로 꼽힌다.