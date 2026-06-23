펍지 스튜디오 포함 다양한 장르 신작 출품 세컨드 파티 퍼블리싱 타이틀로 포트폴리오 확장

[헤럴드경제=차민주 기자] 크래프톤이 세계 최대 게임쇼 ‘게임스컴 2026’에서 총 5종의 신작을 공개한다.

23일 크래프톤은 오는 8월 26일부터 30일까지 독일 쾰른에서 열리는 게임쇼 ‘게임스컴 2026’에 참가해 총 5종의 신작을 선보인다고 밝혔다. 펍지 스튜디오의 신작을 비롯해 ▷NO LAW ▷프로젝트 제타(Project ZETA) ▷에이지 트위스터(Age Twisters) ▷타래: 언바운드(TARAE: The Unbound) 등 다양한 장르의 타이틀을 출품한다.

특히 올해는 크래프톤 산하 스튜디오의 신작뿐 아니라 세컨드 파티 퍼블리싱 타이틀도 함께 공개될 에정이다. 크래프톤은 이를 통해 자체 개발 역량과 퍼블리싱 포트폴리오를 아우르는 신작 라인업을 선보인단 방침이다.

우선 펍지 스튜디오의 미공개 신작이 이번 게임스컴에서 처음으로 공개된다. 펍지 지식재산권(IP)을 기반으로 차별화된 게임플레이 경험을 제공해 전 세계 이용자에게 신선한 재미를 선사한단 방침이다.

아울러 네온 자이언트가 개발 중인 이머시브 오픈월드 1인칭 슈팅(FPS) ‘NO LAW’를 공개한다. 이는 무법이 지배하는 사이버 누아르 항구 도시 ‘포트 디자이어’를 배경으로 하는 게임이다. 이용자는 전직 군인 ‘그레이 하커’로 활동하며 도시 곳곳에 숨겨진 이야기를 탐험하고, 자신에게서 빼앗긴 무언가를 되찾기 위한 여정에 나서게 된다.

너바나나의 ‘프로젝트 제타’도 출품한다. 프로젝트 제타는 네 팀이 하나의 전장에서 격돌하는 멀티팀 택티컬 아레나 장르의 신작이다. 이달 첫 글로벌 커뮤니티 테스트를 앞두고 있다. 오는 게임스컴에서 공개돼 정식으로 이용자와 만난단 방침이다.

또 다른 신작인 ‘에이지 트위스터’는 피콜로 스튜디오의 2인 협동 내러티브 어드벤처 게임이다. 또 동양적 세계관을 배경으로 한 쿼터뷰 다크 판타지 액션 역할수행게임(PRG)인 바운더리의 ‘타래: 언바운드’도 선보인다. 크래프톤은 두 타이틀을 올해 게임스컴을 통해 공개할 계획이다.