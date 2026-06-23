식품·뷰티 등 8개 중소기업 참가…유럽시장 진출기반 확대

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전라남도는 최근 프랑스 파리에서 열린 ‘케이 엑스포 파리(K-EXPO Paris) 2026’에서 총 138만 달러 규모의 수출 업무협약(MOU) 성과를 거뒀다고 23일 밝혔다.

이 행사는 케이 푸드·뷰티·컬처 등 다양한 한국 소비재를 유럽시장에 소개하는 대표 박람회로, 현지 바이어와 소비자가 대거 참여했다.

전남도는 식품 6개사와 뷰티 2개사 등 총 8개 기업과 함께 참가해 건강식품, 간편식, 쌀 가공식품, 기능성 화장품 등 제품을 선보였다.

참가기업은 ▲㈜담우(나물 비빔밥·간편식) ▲㈜해농(가공김·김스낵) ▲㈜푸드파파 에프앤비(떡류 가공품) ▲㈜미실란(쌀 가공품·미숫가루) ▲유한회사 김시월(가공김·김스낵) ▲㈜이노플럭스(기능성 화장품) ▲㈜메사코사(스킨케어 제품) ▲서광식품(유자차·주스)이다.

이들은 현지 바이어와 활발한 수출 상담을 진행해 총 138만 달러 규모의 수출 업무협약을 했다. 추가 상담과 샘플 테스트, 수입 협의도 진행해 향후 실질적 수출협약으로 이어질 것으로 기대된다.

특히 전남의 우수 농수산식품, 천연 원료를 활용한 뷰티 제품은 현지 바이어로부터 품질과 차별성을 인정받으며 큰 주목을 받았다. 이를 통해 전남 제품의 유럽 시장 경쟁력과 성장 가능성을 재차 확인하는 계기가 됐다.

신현곤 전남도 국제협력관은 “전남 기업 제품에 대한 유럽 시장의 높은 관심과 수출 가능성을 확인했다”며 “후속 상담과 마케팅 지원으로 실질적 수출 성과로 이어지도록 노력하겠다”고 말했다.

전남도는 글로벌 통상환경 변화에 대응하고, 수출시장 다변화를 위해 해외 박람회 참가, 시장개척단 파견, 해외바이어 초청, 수출상담회 개최 등 다양한 수출 지원사업을 추진하고 있다.