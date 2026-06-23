- 사회적 기업 디스에이블드와 협업…인생의 빛나는 순간 담은 고품격 축하 시리즈

[헤럴드경제= 이권형기자] 인생의 빛나는 순간을 담은 고품격 축하 카드 컬렉션이 선을 보인다. 금이 지닌 자산적 가치와 축하의 의미를 결합한 축하 선물이다.

한국조폐공사(사장 성창훈)는 발달장애 예술인의 작품을 활용한 ‘축하시리즈 카드형 골드’ 6종을 출시한다고 23일 밝혔다.

이번 제품은 결혼, 생일, 합격, 감사, 축하, 연인 등 인생의 다양한 축하 순간을 기념 수 있도록 기획된 프리미엄 선물 상품이다. 순금의 가치에 따뜻한 축하의 메시지를 더해 소중한 마음을 전달할 수 있도록 제작했다.

특히 이번 제품은 발달장애 예술인들의 작품을 굿즈 및 상품으로 재해석하는 사회적 기업인 디스에이블드(대표 김현일)와 협업해 제작됐다. 제품 패키지와 디자인에는 발달장애 예술인의 개성 있는 작품을 적용해 예술적 가치와 사회적 의미를 함께 담아냈다.

축하시리즈 카드형 골드는 한국조폐공사의 위변조 방지 기술인 2방향 잠상 기술을 적용한 순도 99.9%(Au 999) 순금 제품으로, 0.5g 중량의 6×8mm 사각형 골드를 카드형 패키지에 담아 휴대성과 소장 가치를 높였다.

성창훈 사장은 “축하시리즈 카드형 골드는 결혼, 출산, 생일 합격 등 인생의 소중한 순간을 더욱 특별하게 기억할 수 있도록 기획된 제품”이라며 “금의 가치와 함께 축하의 마음을 전하고, 발달장애 예술인의 작품을 통해 선물의 의미를 한층 더 높이고자 했다”고 전했다.

한편, 축하시리즈 카드형 골드는 한국조폐공사 온라인 쇼핑몰을 통해 구매할 수 있다.