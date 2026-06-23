- 국내 5대 연회기획사와 아티스트 초상·성명 무단 사용 및 K-굿즈 침해 대응 위한 협력체계 구축

[헤럴드경제= 이권형기자] K-컬처 확산과 함께 증가하고 있는 퍼블리시티권 침해와 K-굿즈 침해에 보다 신속하고 실효적으로 대응키 위해 민관이 힘을 합친다.

지식재산처는 23일 한국지식재산센터(서울 강남구)에서 CJ ENM, HYBE, JYP 엔터테인먼트, SM 엔터테인먼트, YG 엔터테인먼트 등 국내 주요 5개 연예기획사와 함께 ‘퍼블리시티권 보호 협의체’ 발족식을 개최한다고 밝혔다.

퍼블리시티권은 유명인의 초상·서명 등을 상업적으로 이용할 수 있는 권리로, 지난 2022년 부정경쟁방지법 개정으로 퍼블리시티권 침해 행위에 대한 행정조사가 가능해졌고, 2024년에는 시정명령 제도가 마련되어 실효적인 보호 체계를 갖추게 됐다.

그러나, 온라인에서는 퍼블리시티권을 침해한 콘텐츠가 짧은 시간 안에 광범위하게 퍼질 뿐 아니라, 오프라인에서도 위조 굿즈 유통이 반복되고 있어, 개별 소속사 또는 정부 단독으로 대응하는 데 한계가 있다는 지적도 이어져 왔다. 특히, 최근에는 AI를 활용한 침해가 확산되면서 이에 대한 실효적인 제도 개선도 시급하다.

지식재산처는 이와 같은 현장의 목소리를 반영해 주요 연예기획사와 함께 민관 협력체계를 구축하고 ▷퍼블리시티권 및 K-굿즈의 침해 사례 공유 ▷침해 정보의 신속한 확인 및 행정조사·단속 연계 ▷시정명령 등 실효성 제고 ▷AI 침해 대응을 위한 제도 개선 과제 발굴 등을 추진할 계획이다.

이날 발족식에서는 현장의 주요 침해 사례와 대응 애로사항을 공유하고, 보호 실효성을 제고하기 위해 어떤 정책과 제도 개선이 필요한지 논의한다.

지식재산처는 앞으로 협의체를 정례적으로 운영하며 현장의 침해 유형과 관련 정책, 제도 개선 수요를 지속적으로 점검할 계획이다. 이를 통해 퍼블리시티권과 K-굿즈에 대한 보호를 한층 강화해 나갈 예정이다.

김용선 지식재산처장은 “퍼블리시티권과 K-굿즈의 보호는 K-콘텐츠 산업의 정당한 가치를 보호하는 일”이라며 “현장을 가장 잘 아는 연예기획사들과 지식재산처의 조사·집행 기능이 연결될 때 실효적인 대응이 가능하다”고 밝혔다.

이어 “2022년 퍼블리시티권에 대한 보호 제도를 도입할 당시, 부정경쟁방지법 개정을 추진했던 만큼 남다른 책임감을 느낀다”며 “오늘 협의체 출범을 계기로 민관이 협력해 우리 아티스트와 창작자의 정당한 권리가 존중받을 수 있도록 하겠다”고 덧붙였다.