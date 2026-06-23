역대 최대 규모 모태펀드 문화계정 자펀드 문체부 600억원·넥슨 588억원 출자

[헤럴드경제=김현경 기자] 정부가 게임 분야 투자를 확대하기 위해 넥슨과 손잡고 역대 최대 규모의 모태펀드 문화계정 자펀드를 조성했다.

문화체육관광부는 모태펀드 문화계정을 통해 게임 지식재산(IP) 등에 투자하는 총 1200억원 규모의 대형 ‘IP 펀드’를 결성했다고 23일 밝혔다.

이번 펀드는 문체부 600억원, 넥슨 588억원, 운용사 코나벤처파트너스 12억원 출자로 구성된다. 그동안 게임 기업이 주요 출자자로 참여해 게임 분야에 투자하는 문화계정 자펀드가 결성된 사례는 있었으나, 1000억원 이상의 대형 펀드가 조성되는 것은 이번이 처음이다.

문체부는 이번 펀드를 통해 정책 자금과 민간 대형 자본을 결합, ‘K-게임’의 초기 개발부터 국제 IP로의 성장까지 뒷받침한다는 목표다. 결성 총액의 일부를 초기 게임 개발사 등에 투자(시드 투자)하고, 성장 가능성이 확인된 기업과 사업에 대해서는 추가 후속 투자(시리즈 A 투자)를 이어감으로써, 유망 게임 기업의 성장을 지원할 예정이다.

문체부는 초기·성장 단계 콘텐츠 기업에 필요한 자금을 공급하고, 주요 출자자인 넥슨은 게임 산업에 대한 이해와 시장 경험을 바탕으로 투자 생태계 활성화를 돕는다.

투자 대상은 게임 분야를 중심으로 이야기, 줄거리(내러티브) IP, 융합 콘텐츠 IP 등 세계 확장 가능성이 높은 분야가 될 예정이다.

김경화 문체부 문화산업정책관은 “이번 펀드는 문화계정 역대 최대 규모의 자펀드이자, 정책금융과 민간 대형 자본이 결합해 ‘K-게임’의 성장 기반을 넓힌 사례”라며, “‘K-컬처’ 400조원 시대를 실현하기 위해 정책금융으로 콘텐츠 IP 투자 마중물을 조성하고, 이를 통해 민간 투자가 이어지는 선순환 콘텐츠 금융 생태계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.