호국보훈의 달 맞아 경남서 부보훈지청 등 협력 사내 기부 ‘천원의 사랑’ …누적 3억원 돌파

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스가 6·25 전쟁 참전유공자에게 사내 기부 프로그램으로 모은 기부금 총 500만원을 전달했다.

23일 LG유플러스는 호국보훈의 달을 맞아 6·25 전쟁 참전유공자에게 사내 기부 프로그램 ‘천원의 사랑’으로 모은 기부금을 전달했다고 밝혔다. 노환과 장애로 생활고를 겪고 있는 참전유공자의 생활 안정을 지원하겠단 취지다.

국가보훈부 경남서부보훈지청이 지원 대상을 선정한 뒤, 경남사회복지공동모금회를 통해 5가구에 각 100만원씩 총 500만원이 전달될 예정이다.

‘천원의 사랑’은 LG유플러스의 기부 프로그램이다. 지난 2019년부터 임직원들이 매월 1000원 이상의 금액을 선택해 급여 공제 방식으로 기부하고 있다. 현재까지 누적 기부금은 3억1500만원을 넘어섰다.

국가보훈부에 따르면 6·25전쟁 참전유공자는 지난 2020년 7만7141명에서 매년 약 1만명씩 감소했다. 지난달 기준 1만9645명이 생존한 상태다. 생존자 다수가 90대 고령으로 장애와 노환을 함께 겪고 있으며, 이로 인한 빈곤율도 다른 보훈대상자에 비해 높은 수준이다.

LG유플러스는 이번 지원 대상자 5명이 모두 청각장애를 겪고 있다고 밝혔다. 또 일부는 치매 증상으로 일상 속 의사소통에도 어려움이 있다. 일부 참전유공자는 전쟁 당시 전투 과정에서 청각장애를 얻은 것으로 알려졌다.

더불어 LG유플러스는 참전유공자 중 한 명이 전쟁 경험을 전했다고 설명했다. 그는 1952년 입대해 육군 제9사단 소속으로 백마고지 전투에 참전했다. 치매로 기억이 흐릿한 상황에서도 당시 전투 상황만큼은 또렷하게 기억한 것은 물론, 적과의 교전이 불과 수십 미터 앞에서 이뤄진 긴박한 순간과 전우의 희생을 증언했다고 LG유플러스는 밝혔다.

LG유플러스 임직원 대표로 전달식에 참석한 강우신 경남공공/기업고객팀 책임은 “호국보훈의 달을 맞아 나라를 위해 헌신하신 분들께 작은 정성을 전할 수 있어 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 이러한 나눔이 이어져 참전유공자들의 생활에 조금이나마 보탬이 되기를 바란다”고 말했다.

김지현 경남서부보훈지청장은 “오늘의 대한민국은 전장에서 목숨을 걸고 싸운 참전유공자들의 희생과 헌신 위에 세워진 것”이라며 “국가유공자에 대한 예우는 우리 사회가 함께 지켜나가야 할 책임이며, 그 숭고한 정신이 미래로 계승될 수 있도록 노력해 나가겠다”고 말했다.

한편, LG유플러스는 앞으로도 ‘천원의 사랑’ 등 임직원 참여형 사회공헌 활동을 통해 지역사회 취약계층 지원을 지속해서 확대할 계획이다.