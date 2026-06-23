[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대는 지난 20일 연마관 304호에서 ‘고교-대학 연계 꿈이음(꿈창작) 교육과정’ 수료식을 개최했다.

이번 교육과정은 대구시교육청과 함께 운영하는 고교학점제 지원 프로그램이다. 이날 수료식에는 교육과정을 이수한 고등학생 26명과 교직원 등 30여명이 참석했다.

대학은 지난해 1월 대구시교육청과 ‘고교-대학 연계 학점 인정’ 업무협약을 체결한 이후 꿈이음 교육과정을 운영하고 있다.

학생들은 약 3개월간 교육에 참여하며 전공에 대한 이해를 높였고 수업 기준을 충족한 학생들에게는 수료증이 수여됐다.

이 교육과정은 고교학점제와 연계돼 고등학교 학점으로 인정되며 대구보건대 진학 시 대학 학점 인정과 입학전형 가산점 혜택도 받을 수 있다.

이전형 교무처장(물리치료학과 교수)은 “꿈이음 교육과정은 고등학생들이 대학 전공을 직접 경험하며 자신의 적성과 진로를 구체적으로 설계할 수 있는 교육 기회”라며 “앞으로도 대학은 글로컬대학30 프로젝트와 연계해 지역 고등학교와의 협력을 확대하고, 학생 중심의 진로·전공 체험 교육을 지속적으로 운영하겠다”고 말했다.