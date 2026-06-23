[헤럴드경제=장윤우 기자] 한국과 25일 2026 북중미 월드컵 조별리그 최종전을 앞둔 남아프리카공화국이 핵심 미드필더의 징계 결장에도 승리를 자신했다.

22일(현지시간) 남아공 매체 뉴스24에 따르면 미드필더 제이든 아담스는 테보호 모코에나의 출전 정지 징계에도 자신감을 내비쳤다.

아담스는 “모코에나가 빠지면 정말 힘든 경기가 될 것이다. 하지만 우리는 남자답게 싸워야 한다”고 말했다.

이어 “한국을 상대로 승리할 수 있을 거라 매우 매우 확신한다”며 “체코전 이후 팀 분위기가 매우 좋다”고 덧붙였다.

남아공 매체 시티즌에 따르면 윙어 타펠로 마세코도 “우리는 훌륭한 코치진과 분석진을 보유하고 있다. 한국전에서 무엇을 해야 할지 알고, 우리는 그걸 실행하기만 하면 된다”며 필승 의지를 밝혔다.

남아공이 32강에 오르려면 한국을 꺾은 뒤 조 1위 멕시코(승점 6)가 3위 체코(승점 1)에 발목을 잡혀야 하는 벼랑 끝 상황이다. 반면 홍명보 감독이 이끄는 한국은 비기기만 해도 자력으로 32강 진출이 확정된다.

22일 몬테레이에 먼저 입성한 홍명보호는 23일 비공개 훈련과 24일 최종 훈련을 거쳐 결전에 나선다.

한국과 남아공은 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 A조 3차전을 치른다. 한국은 1승1패(승점 3)로 조 2위, 남아공은 1무1패(승점 1)로 조 4위다.