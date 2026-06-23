7월 28일부터 ‘2027학년도 대입 수시집중주간’ 운영... 입학사정관 초청 설명회·전문가 특강·1:1 맞춤형 상담 등 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)는 오는 7월 28일부터 관내 수험생과 학부모를 대상으로 ‘2027학년도 대입 수시집중주간’ 프로그램을 운영한다.

이번 과정은 중구교육지원센터에서 진행되며 ▷대학별 입학설명회 ▷대입 수시지원전략 설명회 ▷1:1 수시집중상담으로 구성된다.

먼저, ‘대학별 입학설명회’는 주요 대학의 입학 전형과 합격 전략을 공유하는 자리다. 7월 28일에는 ‘서울시립대’와 ‘세종대’, 30일에는 ‘동국대’와 ‘한성대’ 입학사정관이 직접 참석한다. 일자별 40명 정원으로 19시부터 학교당 40분씩 차례로 실시한다.

‘대입 수시지원전략 설명회’는 7월 31일 오후 7시부터 9시까지 열린다. 강연은 지난해에 이어 박중서 이투스 진로진학센터장이 맡아, 수험생과 학부모 150명을 대상으로 2027학년도 수시 지원전략을 분석해 맞춤형 대비책을 안내할 계획이다. 아울러 현장 참여자에게는 이날 설명회 관련 자료집도 제공한다.

8월 1일과 2일에는 ‘1:1 수시집중상담’이 이어진다. 입시 전문가가 수험생 개인의 대학 및 학과 지원에 따른 유불리를 파악하여 최적의 방안을 제시한다. 정확한 진단을 위해 사전에 성적 자료를 제출해야 하며, 상담은 하루 20명씩 진행한다.

중구에 거주하거나 생활권을 둔 수험생과 학부모라면 누구나 중구교육보육포털에서 신청할 수 있다. 단, ‘1:1 수시집중상담’은 중구민과 관내 학교 재학생만 가능하다. 지난 22일 설명회 접수를 시작으로 프로그램별 일정에 따라 순차 마감되며, 1:1 상담은 7월 13일부터 모집한다. 기타 자세한 사항은 포털 안내문을 참고하거나 중구진학상담실로 문의하면 된다.

김길성 중구청장은 “수험생들이 복잡한 입시 환경 속에서도 자신에게 유리한 전략을 찾을 수 있도록 맞춤형 수시집중주간을 마련했다”며 “앞으로도 신속하고 정확한 진학 정보를 제공해 학생과 학부모의 든든한 조력자가 되겠다”고 말했다.