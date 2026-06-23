상·하반기 27개동 복지담당자 120여 명 대상 ‘전문역량 강화 및 정서케어 교육’ 베스트셀러 정문정 작가 초빙…악성민원 대처·마인드 케어 등 실무 맞춤형 구성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]송파구가 현장에서 다양한 민원을 대면하며 감정노동의 사각지대에 놓인 사회복지 공무원들의 ‘마음 건강 회복’에 나선다.

서울 송파구(구청장 서강석)는 오는 26일 송파 아카데미KT 3층에서 관내 27개 동 주민센터의 사회복지 담당자와 복지 관련 부서 직원 60여 명을 대상으로 ‘사회보장급여 담당자 전문역량 강화 교육’을 실시한다고 밝혔다.

이번 교육은 올 1월 실시한 ‘찾아가는 사회보장급여 직무교육’에서 청취한 동 직원들의 애로사항을 적극 수렴해 기획했다. 복지 급여 신청 및 상담 과정에서 발생하는 복합·특이 민원으로 인한 공무원들의 정서적 부담을 완화하고, 동시에 업무 전문성을 강화하겠다는 취지다.

강사는 소통 전문가로 유명한 정문정 작가를 초빙했다. ‘무례한 사람에게 웃으며 대처하는 법’ ‘다정하지만 만만하지 않습니다’ 등의 베스트셀러를 집필한 정문정 작가는 유튜브 채널 ‘정문정답’을 통해 대중과 활발하게 소통하고 있다.

교육 1부에서는 감정 소모가 심한 민원 현장에서 공무원 스스로를 보호하며 현명하게 소통하는 ‘나를 지키는 대화법’을 소개한다. 이어 2부에서는 사회복지공무원 맞춤형 마인드 케어, 업무 소통 역량 강화 및 직무 스트레스 관리 비법을 공유하며 현장 대응력을 한층 높일 예정이다.

하반기에도 27개동 사회복지 직원을 대상으로 정서 케어 교육을 이어간다. 또한, 복지 업무 담당자들이 보다 전문적인 역량을 갖출 수 있도록 실무 중심의 교육도 지속 추진할 방침이다.

구는 지금껏 민원 응대 직원 보호를 위해 다양한 지원책을 마련해 왔다. 민원실에 바디캠과 비상벨, CCTV, 통화종료 자동응답 시스템을 도입하여 운영 중이며, 피해직원에 대한 심리상담과 의료비, 책임보험 등도 지원하고 있다.

서강석 송파구청장은 “주민과 가장 가까운 곳에서 헌신하는 복지 담당 직원들이 대면 과정에서 겪는 정서적 부담을 덜어내는 것이 우선”이라며 “이번 교육을 통해 직원들의 소통 역량과 마음 건강을 챙김으로써 직무의 전문성과 복지 서비스의 질을 높여 ‘섬김행정’을 지속해가겠다”고 전했다.