문화·체육·교육·지역발전 등 7개 부문… 6월 22일부터 7월 29일까지 접수 공고일 기준 3년 이상 마포구 거주·소재한 개인·단체 대상…부문별 최대 3명 선정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 지역사회 발전에 기여한 숨은 공로자를 발굴·시상하기 위해 오는 7월 29일까지 ‘2026년도 마포구 구민상’ 수상 후보자 추천을 받는다.

‘마포구 구민상’은 지역사회의 귀감이 되는 개인과 단체를 발굴하고 그 가치를 널리 알리기 위해 마련된 상으로, 1992년부터 매년 수상자를 선정해 시상하고 있다.

올해 시상 부문은 ▷문화상 ▷체육상 ▷안전·환경상 ▷교육상 ▷효행·선행상 ▷봉사·기부상 ▷지역발전상 등 총 7개 부문이며, 부문별 수상자는 3명(개) 이내로 선정한다.

추천 대상은 공고일 기준 3년 이상 계속해 마포구에 주민등록을 두고 거주하고 있는 개인 또는 3년 이상 마포구에 소재한 단체(사업체)다.

후보자 추천은 시상 부문별 관계기관 및 관계 단체장, 학교장, 마포구의회 의원 2인 이상 또는 구민 30인 이상의 연서를 통해 가능하다. 다만, 구민 추천의 경우 추천 대상자 거주지 관할 동장의 확인이 필요하다.

서류는 마포구청 자치행정과 또는 관할 동 주민센터에 방문하거나 우편(등기)으로 제출할 수 있으며, 우편 접수는 7월 29일 소인분까지 유효하다. 아울러 사진과 전산파일은 전자우편으로 별도 제출하면 된다.

추천 서류와 제출방법 등 자세한 사항은 마포구청 누리집에서 확인할 수 있다.

구는 접수된 후보자에 대해 공적 사실 조사와 공개검증을 한 뒤 구민상 심사위원회 심의를 거쳐 최종 수상자를 선정할 계획이다.

수상자에게는 오는 10월 ‘구민의 날’ 행사에서 상패를 수여한다.

마포구 관계자는 “보이지 않는 자리에서 묵묵히 지역사회를 위해 헌신해 온 구민들이야말로 마포를 더욱 따뜻하고 살기 좋은 도시로 만드는 주역”이라며 “우리 주변의 숨은 공로자들이 널리 알려질 수 있도록 구민 여러분의 많은 관심과 적극적인 추천을 바란다”고 말했다.