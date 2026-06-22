[헤럴드경제=채상우 기자] 어린 자녀 2명을 태운 채 만취운전을 해 교통사고를 일으킨 30대 남성이 경찰에 입건됐다.

22일 대전서부경찰서는 교통사고처리특례법상 치상 및 도로교통법상 음주운전 혐의로 30대 A씨를 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 전날 오후 8시20분께 대전 서구 변동의 한 오거리에서 승용차를 몰던 중 신호를 위반한 뒤 중앙선을 침범해 맞은편 도로에서 우회전하던 승용차와 택시를 잇달아 들이받은 혐의를 받는다.

이 사고로 70대 승용차 운전자와 50대 택시 운전자 등 모두 5명이 다쳐 병원으로 옮겨졌다.

조사 결과 A씨는 사고 당시 차량에 8세와 6세 자녀를 태우고 있었으며, 혈중알코올농도는 면허 취소 기준을 웃도는 수준이었던 것으로 파악됐다. 다행히 A씨와 두 자녀는 크게 다치지 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 현장에서 기초 조사를 마친 뒤 A씨를 귀가 조치했으며, 조만간 다시 불러 음주 경위와 사고 당시 상황 등을 조사할 방침이다.

경찰 관계자는 “A씨를 상대로 소환 조사를 진행해 정확한 사고 경위를 확인할 예정”이라고 밝혔다.