누수 발생 전 이상 징후 사전 포착 상용화시 산업 인프라 안정성 확보 가능

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대엔지니어링이 스마트 제어기술 전문 기업 엘제이시스템과 ‘인공지능(AI) 기반 지능형 누수관리 및 설비운영’ 장치와 시스템에 대한 총 2건의 특허를 출원했다고 22일 밝혔다.

이번 기술의 핵심은 AI가 설비의 정상적인 작동 패턴을 미리 학습해 미세한 이상 징후를 사전에 파악하는 ‘지능형 예방 관리’다.

기존의 누수 감지기는 센서에 직접 물이 닿아야만 반응해 사전에 피해를 막는 데 한계가 있었다. 이번에 개발된 시스템은 압력, 유량, 온·습도 등 다양한 사물인터넷(IoT) 데이터를 통합 분석해 누수가 발생하기 전 단계부터 위험을 감지할 수 있다.

그동안 설비 관리 현장의 고질적인 문제였던 ‘결로 현상(이슬 맺힘)’과 ‘실제 누수’를 정밀하게 구별할 수 있다. 특정 구역의 습도가 높아지더라도 압력이나 유량 변화가 동반되지 않으면 AI가 이를 단순 결로로 판단해 불필요한 경보를 울리지 않는 방식이다. 이를 통해 오경보를 최소화하고 대형 산업 시설 운영의 신뢰도를 높였다.

해당 시스템은 중앙 서버를 거치지 않고 현장에서 데이터를 실시간으로 분석하는 ‘온디바이스 AI(Edge AI)’ 구조도 채택했다. 서버 통신 지연 없이 독립적인 분석이 가능해 위험 상황 시 즉각적이고 신속하게 대응할 수 있다. 기존 시설을 철거하거나 교체할 필요 없이 센서 추가와 시스템 연동만으로 신축과 구축 건물 어디든 쉽게 도입할 수 있다.

현재 자동제어 기술 기반의 프로토타입 개발, 현장 데이터 확보, AI 알고리즘 고도화, 제품 기구화 및 시스템 통합 단계가 진행 중이다. 향후 실증 및 성능 검증을 통해 실제 프로젝트 적용을 목표로 하고 있다.

현대엔지니어링은 이번 기술을 단순한 누수 관리를 넘어 설비 이상 예측, 에너지 최적화 등 데이터센터, 스마트빌딩, 플랜트 전반을 아우르는 ‘AI 기반 스마트빌딩 및 플랜트 통합 운영 솔루션’으로 영역을 확장해 나갈 계획이다.

현대엔지니어링 관계자는 “데이터센터를 비롯한 첨단 산업 인프라의 중단 없는 운영은 기업의 핵심 경쟁력과 직결된다”며 “설계부터 운영까지 전 단계에 AI 기술을 접목해, 글로벌 산업 인프라 시장에서 엔지니어링 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 현대엔지니어링은 현대건설과 연구개발(R&D) 조직을 통합한 ‘HMG(Hyundai Motor Group) 건설기술연구원’을 출범해 에너지 전환과 스마트건설 확산에 나서고 있다.