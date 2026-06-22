형지I&C가 중국 상하이 지역 기관들과 협력 체계를 구축하며 현지 사업 기반 확대에 나섰다.

형지I&C는 지난 18일 중국 상하이 서홍교(시홍차오) 지역의 기업 지원 기관인 ‘상하이 서홍교 기업서비스유한공사’와 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

회사는 이번 협약을 바탕으로 연내 상하이 복합문화상업지구 ‘판롱티엔띠(蟠龙天地)’ 내 팝업스토어 운영을 추진할 계획이다. 팝업스토어에는 예작(YEZAC), 본(BON), 캐리스노트(CARRIES NOTE) 등 주요 브랜드 제품을 선보일 예정이다.

형지I&C는 상하이를 중국 사업 확대를 위한 거점 지역으로 보고 현지 기관 및 기업과의 협력 네트워크 구축을 추진하고 있다. 회사는 이번 협약을 통해 현지 유통망과 사업 인프라 확보, 기업 간 교류 확대 등을 모색할 계획이다.

상하이 서홍교 지역은 고속철도와 훙차오 국제공항이 위치한 교통 거점으로, 장강삼각주 주요 도시와 연결되는 지역이다.

형지I&C는 서홍교 기업서비스유한공사와의 협력을 바탕으로 현지 기업과의 사업 연계 및 협력 방안을 검토할 예정이다. 또한 올해 개최 예정인 중국 국제수입박람회(CIIE) 참가도 논의 중이라고 설명했다.

형지I&C 관계자는 “상하이를 거점으로 현지 시장과의 접점을 확대하고 사업 협력 기회를 모색해 나갈 계획”이라며 “연내 추진 중인 팝업스토어를 통해 소비자 반응을 확인하고 향후 사업 방향을 검토할 예정”이라고 말했다.

한편 형지I&C는 같은 날 국내 기업의 해외 진출 지원 기관인 중한기업진출지원협회와도 업무협약을 체결하고 중국 시장 관련 협력 체계를 확대했다고 밝혔다.