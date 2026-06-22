AI InfraOps 전문기업 텐이 협력사와의 소통 및 협력 강화를 위한 ‘2026 파트너스 데이’를 개최했다.

이번 행사는 지난해 하반기 파트너스 데이 이후 AIPub의 주요 업데이트를 공유하고, 파트너사와 함께 향후 시장 확대 전략을 논의하기 위해 마련됐다. GPU 수급 부담과 AI 인프라 운영 비용 증가가 지속되는 가운데, 텐은 AIPub 기반 총소유비용(TCO) 절감 방안과 실제 고객 적용 사례를 소개하며 파트너사의 시장 경쟁력 강화에 초점을 맞췄다.

또한 AIPub 도입을 위한 기술 지원 체계와 영업 전략, 공동 제안 프로세스 등을 공유하며 협력 체계를 구체화하는 시간도 가졌다.

행사에는 AI 인프라 및 엔터프라이즈 IT 분야 30개 파트너사 관계자가 참석했으며, 프로그램은 엔지니어 세션과 영업 세션으로 나눠 진행됐다.

오전 기술 세션에는 19개사 33명이 참여해 AIPub 설치 방법부터 운영 과정에서 발생할 수 있는 주요 이슈와 트러블슈팅 사례까지 실무 중심의 핸즈온 교육이 진행됐다. 참석자들은 실제 운영 환경에 적용할 수 있는 기술 노하우를 공유받으며 제품 이해도를 높였다.

오후 영업 세션에서는 22개사 47명이 참석한 가운데 AIPub 도입 사례와 TCO 절감 효과, 고객 인터뷰를 기반으로 한 시장 인사이트가 소개됐다. 텐은 고객에게 제공할 수 있는 핵심 가치와 함께 파트너사가 제안 과정에서 활용할 수 있는 메시지, 가격 정책, 영업 전략 등을 공유했다.

특히 이번 행사에서는 AIPub 신규 버전 공개와 함께 신제품인 ‘AIPub Enterprise’와 ‘AIPub Lite’가 처음 소개됐다.

AIPub Enterprise는 Kubernetes 전문가를 위한 AI 인프라 관리 플랫폼으로, Kubernetes 기반 주요 기능에 텐의 독자 기술인 동적 GPU 할당 기능을 결합한 것이 특징이다. 실시간으로 유휴 GPU 자원을 탐지하고 워크로드 변화에 따라 자원을 자동 할당·반환·재분배할 수 있어 GPU 활용 효율을 높일 수 있다.

또한 Multi-tenancy 환경을 지원해 여러 조직과 사용자가 동일한 GPU 인프라를 효율적으로 공유할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 기업은 GPU 자산을 부서·프로젝트·사용자 단위로 체계적으로 운영할 수 있으며, AI 개발자와 인프라 관리자는 성능 저하를 최소화하면서 자원 활용도를 높일 수 있다.

AIPub Lite는 AI Agent 개발에 필요한 핵심 기능만 제공하는 경량형 플랫폼으로, Kubernetes 기반 GPU 인프라를 보다 경제적으로 활용할 수 있도록 설계됐다. 텐은 이를 통해 초기 AI Agent 개발 환경 구축을 추진하는 고객과 GPU 운영 효율화를 원하는 기업 수요에 대응할 계획이다.

텐은 행사 현장에서 실제 데모를 통해 신규 기능을 직접 시연하며 참석자들의 이해도를 높였으며, 고객 사례와 시장 수요를 기반으로 한 다양한 인사이트도 공유했다.

텐 관계자는 “AIPub은 파트너사와 함께 성장하는 플랫폼”이라며 “앞으로도 긴밀한 협력 체계를 바탕으로 AI 인프라 운영 시장에서 실질적인 가치를 제공할 수 있도록 제품 고도화와 지원 역량을 지속 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 텐은 참석자들을 위한 기념품 제공과 네트워킹 프로그램을 마련해 협력 관계를 더욱 강화하는 시간을 가졌다. 회사는 하반기에도 파트너사와의 협력을 확대하며 AIPub 기능 고도화와 시장 확대에 박차를 가할 계획이다.