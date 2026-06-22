‘드림에너지데이’ 개최 ‘FC서울 다문화 축구교실’·‘박지성축구센터 축구교실’ 연계

[헤럴드경제=고은결 기자] GS칼텍스는 지난 21일 수원 박지성축구센터 kixx Park에서 ‘드림에너지데이’ 행사를 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 GS칼텍스가 각각 10년 이상 후원한 ‘FC서울 다문화 축구교실’과 ‘박지성축구센터 축구교실’을 처음 연계한 교류 친선전이다.

행사에서는 다문화 가정 유소년과 일반 유소년들이 한 경기장에서 함께 뛰며 교류했고, 이 외에도 유소년과 부모님들이 함께하는 다양한 가족 참여 프로그램을 진행했다.

FC서울 다문화 축구교실은 다문화 어린이들이 축구를 통해 한국 사회에 적응할 수 있도록 돕는 사회공헌 프로그램이다. FC서울과 서울시가 2013년부터 매년 진행해 왔다. 박지성축구센터는 GS칼텍스가 2009년 11월 메인 스폰십을 맺은 후 현재까지 후원 중이다.

한편 GS칼텍스는 전 연령대에 걸쳐 다양한 다문화 인재양성 후원을 이어가고 있다. 2023년부터 사회복지공동모금회, 펄벅재단과 함께 초중고 학령대의 다문화 우수인재 장학사업을 펼치고 있고, 작년부터는 KAIST와 다문화 과학인재양성캠프를 운영 중이다.

GS칼텍스 관계자는 “앞으로도 스포츠 기반 사회공헌을 포함해 다문화 배경 인재양성을 위해 관심과 지원을 이어나가겠다”고 말했다.