구루구람 지역 ‘디 오차드’ 단지에 3000여대 공급 상업용서 프리미엄 주거 시장 확대 인도, 고온 환경·도시화 따른 HVAC 전략지역 거론

[헤럴드경제=이정완 기자] 삼성전자가 인도 주요 부동산 개발 기업인 ‘센트럴파크(Central Park)’와 협업을 통해 구루그람(Gurugram) 지역에 조성 중인 ‘디 오차드(The Orchard)‘ 단지에 공조 솔루션을 공급한다. 프리미엄 주거단지에 고효율 HVAC(냉난방공조) 설루션을 공급하며 글로벌 시장 공략에 박차를 가한다.

이번 프로젝트는 300세대에 3000여대의 삼성전자 가정용 시스템에어컨 공조 솔루션을 적용하는 대형 사업이다. 내년 초부터 본격적인 입주가 시작될 예정이다.

구루그람은 뉴델리에서 남쪽으로 약 30km 떨어진 위성도시로 인도의 주요 스타트업과 글로벌 IT 기업들까지 대거 진출한 대표적인 산업 중심지이다. 고소득 인구가 밀집해 있으며 여름철 최고 기온이 45℃를 웃돌아 고성능·고효율 공조 솔루션에 대한 수요가 높은 지역이다.

삼성전자는 이번 공급을 계기로 대형 오피스, 쇼핑몰, 호텔 등 상업용 건물 중심의 HVAC 사업을 프리미엄 주거 시장으로 확대하고 인도를 비롯한 글로벌 시장에서 AI 홈 솔루션 공급자로서 입지를 강화해 나갈 계획이다.

특히 인도는 글로벌 HVAC 시장에서 가장 높은 성장 잠재력을 가진 핵심 전략 지역 중 하나로 꼽힌다. 고온의 기후 환경과 빠른 도시화, 소득 수준 향상에 따라 프리미엄 HVAC 시스템에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 최근에는 고급 주거단지를 중심으로 에너지 효율성과 연결성을 갖춘 스마트 공조 솔루션에 대한 관심도 높아지고 있다.

삼성전자는 이번 프로젝트에 실외기 1대에 여러 대의 실내기를 연결하는 대형 시스템에어컨 실외기 ‘DVM S2’와 가정용 시스템에어컨 ‘무풍 1웨이(Way) 천장형 카세트’를 결합한 고효율 제품을 대거 공급한다.

‘DVM S2’는 단일 실외기 1대로 실내기를 최대 64대까지 연결 가능할 수 있어 대규모 주거단지와 상업시설, 학교 등에 적합하다.

주거 공간 내부에는 삼성전자의 대표 주거용 공조 솔루션인 ‘무풍 1웨이 천장형 카세트’가 적용된다. 콤팩트한 디자인으로 설치가 용이하고 공간 효율성이 높아 인테리어의 완성도를 높여준다.

또한 초미세먼지까지 제거하고 포집된 유해세균도 99% 살균하는 ‘PM 1.0 필터’를 탑재해 사계절 내내 깨끗한 실내 공기를 유지할 수 있다.

스마트싱스와 연결하면 모바일 기기로 각 방의 온·습도와 공기질을 편리하게 관리할 수 있다. 또한 실시간 전력 소비량을 모니터링하고 ‘AI 절약 모드’를 통해 에너지 관리 및 절감도 가능하다.

임성택 삼성전자 DA 사업부 부사장은 “삼성전자의 독보적인 HVAC 기술 경쟁력과 현지 라이프스타일 맞춤형 솔루션을 통해 글로벌 프리미엄 주거시장 리더십을 더욱 확고히 할 것”이라고 말했다.