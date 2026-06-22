[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]이병환 성주군수가 지난 19일 성주군청 대강당에서 열린 퇴임식을 끝으로 민선 7·8기 성주군수로서의 8년 임기를 마무리했다.

이 군수는 퇴임사를 통해 “군민 여러분과 함께 웃고 울며 달려온 지난날들은 제 인생에서 가장 빛나고 가슴 벅찬 영광이었다”며 군민과 공직자들에게 감사의 마음을 전했다.

그는 “지난 8년은 무에서 유를 창조하는 고난의 행군”이라며 성주 발전을 위해 쉼 없이 달려온 군정 여정을 회고했다.

그 결과 민선 7·8기 동안 성주군은 취임 당시 4000억원대에 머물던 예산 규모를 6000억원대로 확대하며 지역 발전의 토대를 다졌다.

또 남부내륙철도 성주역 유치, 가야산 종주 탐방로 개설, 성주호 관광지 지정 등 성주 미래 성장동력이 될 굵직한 사업들을 추진하며 지역 발전의 전환점을 마련했다.

이와 함께 성주읍 시가지 정비, 놀벤져스와 돌봄센터 조성, 스마트경로당 구축, 1읍면 1파크골프장 조성 등은 성과로 꼽았다.

이병환 군수는 “지난 8년 동안 이룬 성과는 결코 저 혼자의 힘으로 만든 결과가 아니다“라며 ”군민 여러분의 성원과 공직자들의 헌신이 있었기에 가능했다“고 밝혔다.

그는 퇴임 후 고향인 선남면 관화리에서 생활하며 군민들과 함께할 계획이다.

이병환 군수는 2018년 민선 7기 성주군수에 당선된 데 이어 2022년 재선에 성공해 8년간 성주군정을 이끌며 성주의 새로운 성장 기반을 마련하고 지역 발전의 토대를 다졌다는 평가를 받고 있다.