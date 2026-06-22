[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북도와 대구시는 지난 17일 라한셀렉트 경주에서 ‘대경권(대구·경북) 지역혁신클러스터 추진단 출범식’을 개최했다.

이번 출범식에는 한국산업기술진흥원, 경북·대구 지자체, 유관기관 및 지역혁신클러스터 수행기관 관계자 등이 참석했으며 대경권 추진단의 향후 추진계획 발표가 진행됐다.

대경권 지역혁신클러스터육성사업은 지역산업 경쟁력 강화와 신산업 창출을 지원하는 사업이다.

대구융복합단지는 혁신기업 1118개사, 종사자 2만983명, 매출액 10조 5253억원 규모의 혁신 생태계를 형성하고 있으며 경북융복합단지는 혁신기업 718개사, 종사자 9651명, 매출액 4조 7969억원 규모로 성장했다.

양 권역은 클러스터 지정 이후 사업체 수, 종사자 수, 매출액 등 주요 지표에서 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.

추진단은 대구테크노파크를 주관기관으로 경북테크노파크, 경북지역산업진흥원, 구미전자정보기술원, 금오공과대, 대구지역산업진흥원, 경북대가 참여기관으로 함께한다.

박시균 경북도 메타AI과학국장은 “대경권 추진단 출범으로 경북·대구가 하나의 초광역 혁신권역으로 협력하는 기반이 마련됐다”며 “한국산업기술진흥원과 함께 지역 혁신주체 간 협력을 강화하고 지역 주도형 R&D 성과가 실질적인 산업 성과로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.