[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]경북 고령군의회는 지난 19일 군청 우륵실에서 제10대 고령군의회 당선자를 대상으로 예비모임을 개최했다.

이번 예비모임은 오는 7월 개원을 앞둔 제10대 고령군의회의 원활한 출범과 의정활동 준비를 지원하기 위해 마련됐다.

지역구 의원 6명과 비례대표 의원 1명 등 당선자 7명 전원과 집행부 간부공무원 등이 참석한 가운데 진행됐다.

예비모임에서는 당선자 상견례와 집행부 간부공무원 소개를 시작으로 의회 일반현황, 의원 등록 및 의무신고 사항, 의정활동 지원제도 등에 대한 안내가 이뤄졌다.

고령군의회 관계자는 “이번 예비모임이 당선자들의 원활한 의정활동 준비와 상호 소통의 계기가 되기를 기대한다”며 “군민의 뜻을 충실히 대변하는 의회가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 제10대 고령군의회는 다음달 6일 제312회 임시회를 개최해 전반기 의장과 부의장을 선출하고 개원식을 통해 본격적인 의정활동에 들어갈 예정이다.