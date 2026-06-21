11세·9세 어린이 2명, 병원 이송
[헤럴드경제=손인규 기자] 전남 곡성 한 물놀이시설에서 어린이 2명이 물에 빠져 병원으로 이송됐다.
연합뉴스 보도에 따르면 21일 오후 2시 42분께 전남 곡성군 한 물놀이시설에서 어린이 2명이 물에 빠졌다는 신고가 119에 접수됐다.
소방당국은 심정지 상태인 11세, 9세 어린이 2명을 병원으로 이송했다.
당국은 정확한 경위를 조사하고 있다.
ikson@heraldcorp.com
입력 2026-06-21 16:05:44 수정 2026-06-21 16:11:01
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11세·9세 어린이 2명, 병원 이송
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연합뉴스 보도에 따르면 21일 오후 2시 42분께 전남 곡성군 한 물놀이시설에서 어린이 2명이 물에 빠졌다는 신고가 119에 접수됐다.
소방당국은 심정지 상태인 11세, 9세 어린이 2명을 병원으로 이송했다.
당국은 정확한 경위를 조사하고 있다.
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