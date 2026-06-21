11세·9세 어린이 2명, 병원 이송

[헤럴드경제=손인규 기자] 전남 곡성 한 물놀이시설에서 어린이 2명이 물에 빠져 병원으로 이송됐다.

연합뉴스 보도에 따르면 21일 오후 2시 42분께 전남 곡성군 한 물놀이시설에서 어린이 2명이 물에 빠졌다는 신고가 119에 접수됐다.

소방당국은 심정지 상태인 11세, 9세 어린이 2명을 병원으로 이송했다.

당국은 정확한 경위를 조사하고 있다.