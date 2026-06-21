[헤럴드경제=채상우 기자] 대표적인 동물학대를 상징하던 요리이자, 프랑스의 미식으로 유명한 거위간 푸아그라의 최대 생산국으로 중국이 떠올랐다.

20일(현지시간) 로이터통신은 중국의 푸아그라 생산량이 최근 몇 년간 빠르게 증가하면서 올해 프랑스를 제치고 세계 1위 생산국에 오를 수 있다며 이같이 보도했다.

로이터는 업계 분석가 추산을 인용해 지난해 중국의 푸아그라 생산량이 약 1만4천t을 기록해 전년보다 30% 늘었고, 이는 약 2000t 수준이던 10년 전과 비교하면 7배가량 증가한 규모라고 설명했다.

푸아그라는 거위나 오리의 간으로 만든 식재료로 과거 중국에서는 고급 요리로 여겨졌지만, 최근에는 볶음밥이나 훠궈(중국식 샤부샤부) 등에도 활용되며 대중화되고 있다.

중국 식당에서는 푸아그라 한 조각이 30∼70위안(약 6700∼1만5000원)에 판매돼 프랑스 식당의 1인분 가격인 15∼40유로(약 2만6000∼7만원)보다 훨씬 저렴한 것으로 전해졌다.

반면 세계 최대 생산국인 프랑스의 지난해 생산량은 한 해 전보다 3% 감소한 1만5천44t으로 집계됐다. 로이터에 따르면 프랑스와 중국의 푸아그라 생산량은 전 세계 생산량의 80% 이상을 차지한다.

중국의 생산 확대에는 정부 보조금도 영향을 미친 것으로 분석된다. 중국 푸아그라 생산업체 창하오생물기술(昌浩生物技术) 관계자에 따르면 정부 지원금은 회사의 기반시설 투자와 백신 비용의 절반 이상을 부담하고 있다.

창하오 관계자는 중국산 거위 간 크기가 커지고 있는 것 역시 최종 생산량 증가의 주요 요인이라고 말했다. 이 회사가 생산하는 거위 간은 무게가 최소 1㎏에 달하는 반면, 프랑스에서 일반적인 오리 간은 500∼550g 수준이고 거위 간도 대체로 750g 이하라고 로이터는 부연했다.

푸아그라는 그 잔혹한 생산 방식에 동물학대 논란이 끊이지 않는다. 일부 업체들은 푸아그라의 크기를 키우고 더 기름지게 만들기 위해 억지로 거위의 식도에 관을 끼워 곡물사료를 주입하는 방식으로 생산한다.

거기에 중국산 푸아그라는 안전성이 담보되지 않아 주의가 우려된다. 현재 중국의 푸아그라 수출은 아직 전체 생산량의 5%에도 미치지 못한다. 중국 세관이 백신 접종 후 가금류 체내에 약 300종의 화학물질이 남아있지 않다는 점을 입증하도록 요구하는 등 엄격한 검역 기준을 적용하고 있기 때문이다.