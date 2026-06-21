중폭 개편…AI수석은 발표 안 해 송기호, 국정상황실장→경제안보비서관→3차장 눈길

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 21일 집권 2년차를 맞아 청와대 참모진 개편에 나섰다. 홍보소통수석에 성기홍 전 연합뉴스 대표이사, 민정수석에 한찬식 변호사, 사회수석에 김경자 우석대 객원교수, 국가안보실 1차장에 강건작 미래 국방전략위원회 위원, 3차장에 송기호 국가안보실 경제안보비서관을 임명했다.

강훈식 대통령비서실장은 이날 청와대 춘추관에서 “이번 인사는 지난 1년간의 성과를 토대로 국정 2년 차 비전인 대체 불가 대한민국을 속도감 있게 구현하는 데 중점을 뒀다”면서 이같은 인사 결과를 발표했다.

강 실장은 먼저 성 수석과 관련해 “30년 경력의 정통 언론인으로서 취재 현장의 감각, 보도 책임자로서의 균형감과 판단력을 겸비한 분”이라며 “앞으로 대체 불가 대한민국을 향한 국민의 목소리를 세심하게 살피고 정부의 응답과 성과를 국민들께서 쉽게 체감하실 수 있도록 대국민 소통을 충실히 뒷받침할 것으로 기대한다”고 했다.

이어 한 수석을 두고 “법무부 인권국장과 일선 검찰청 지휘부 등을 거치면서 법 집행의 엄정성과 인권 감수성을 균형 있게 축적해 온 법조인”이라며 “국정 2년 차 공직사회의 책임성을 강화하고 중수청과 공수청 신설 등 검찰 개혁을 차질 없이 완수할 것”이라고 소개했다.

김 수석 임명 배경과 관련해 강 실장은 “약사 출신의 보건의료 전문가이자 노동운동가, 시민사회 활동가로서 우리 사회의 변화를 이끌어온 리더”라며 “모든 국민이 성장의 기회와 혜택에서 소외되지 않고 인간다운 삶을 누릴 수 있도록 사회적 과제를 해결하는 데 헌신할 수 있는 적임자”라고 했다.

강 차장은 육군 장성 출신으로, 강 실장은 “군의 정치적 중립, 자주 국방 역량 그리고 군 구조 개혁에 대해 일관된 문제의식과 현실적 대안을 꾸준히 제시해 온 안보 전문가로서 국가 안보 역량을 한층 더 강화해 나갈 적임자”라고 말했다.

송 차장은 이재명 정부 취임 초부터 청와대 참모진으로 일해 왔는데, 국정상황실장, 경제안보비서관을 거쳐 안보실 3차장에 임명됐다.

강 실장은 “지난 1년간 미국 관세 정책 변화 및 중동발, 공급망 리스크 등 급변하는 통상 환경 속에서 중추적 역할을 수행했다”며 “앞으로도 경제 안보 정책의 연속성과 안정성을 유지하면서 새로운 안보 위협에 능동적이고 기민하게 대응해 나갈 것으로 기대한다”고 설명했다.

그러면서 강 실장은 “정부는 앞으로도 국민의 삶을 지키는 민생 정부, 흔들림 없이 일하는 정부의 책임 있는 자세로 국정을 임해 나가겠다”고 했다.

한편 이날 공석인 AI미래기획수석과 관련한 인사는 발표되지 않았다. 관련 질문에 강 실장은 “확정된 사실이 없다”고 말을 아꼈다. 지난 보궐선거에서 낙마한 하정우 전 AI수석이 국가AI전략위원회 부위원장으로 임명된다는 언론 보도와 관련해서도 “일부 보도가 난 것에 대해 확인해드릴 수 없다”고 했다.