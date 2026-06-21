[헤럴드경제=손미정 기자] 2026 북중미 월드컵 조별리그가 막바지로 향하면서 토너먼트 대진표가 윤곽을 드러나고 있는 가운데, 한국의 32강 승선 가능성에 대한 기대가 고조되고 있다. 한국 대표팀은 오는 25일 오전(한국시간) 남아공과의 A조 마지막 경기에서 비기기만해도 터너먼트 진출을 확정 짓는다.

이미 다수의 분석가들이 한국의 32강 진출을 유력하게 점치고는 있지만, 문제는 남아공과의 경기에서 패하게 될 경우다.

만약 한국이 남아공과의 대결에서 패했을 때 맞을 수 있는 결과는 크게 두 가지다. 최악의 경우에는 조 4위로 밀려나 이번 월드컵 여정을 마무리 짓게 될 수 있다. 반대로 남아공전에서 패할 경우에도 32강 진출을 노려볼 수 있다. 그 ‘열쇠’는 다름아닌 한국의 토너먼트 입성에 발목을 잡았던 멕시코다.

한국과 남아공의 ‘운명의 결전’이 열리는 동안 멕시코는 체코와 조별리그 마지막 경기를 갖는다. 만약 한국이 남아공에게 지더라도, 멕시코가 체코에게 이긴다면 한국은 조 3위에 안착, 32강 진출의 희망을 가질 수 있다. 48개국이 출전한 이번 대회는 조 1, 2위까지 32강 진출을 확정하고 조 3위를 한 12개 국가 중 상위 8개국까지 32강 진출권을 얻기 때문이다.

반대로 한국이 남아공에 지고, 멕시코도 체코에게 패하면 희망은 한국은 조 4위로 추락하며 희망은 완전히 사라진다. 물론 멕시코의 입장에서는 이미 조 1위로 토너먼트 진출을 확정지은 만큼 무리해서 체코를 잡을 이유는 없는 상황이다. 결국에는 남아공과의 경기에서 최소 무승부를 가지고 와서, 자력으로 32강 행을 결정 짓는 것이 최선의 시나리오다.

이와 관련해 스포츠 전문매체 ESPN은 “한국이 2위로 (조별 리그를) 마무리 할 가능성이 가장 높다”면서도 “한국이 남아공에 패하고, 체코가 멕시코를 이긴다면 한국은 4위로 월드컵 본선 진출에 실패하게 된다”고 분석했다.