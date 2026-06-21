[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도가 아랍에미리트연합(UAE) 아부다비·두바이와 경제협력을 강화한다. 화장품·의약품·의료기기·자동차부품 등 무관세로 공급할수 있게 됐다.

강원특별자치도와 한국무역협회 강원지역본부는 5월부터 한-UAE 포괄적경제동반자협정(CEPA)이 발효됨에 따라, 오는 30일 강원특별자치도 경제진흥원에서 도내 수출기업을 대상으로 ‘한-UAE 포괄적경제동반자협정 활용 전략 설명회 및 상담회’를 연다.

CEPA 발효에 따라 도내 기업의 아부다비, 두바이 등 UAE 및 중동시장 진출 기회를 확대하고, 최근 미국·이란 간 종전합의로 인한 중동 정세 변화 가능성에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다.

UAE아랍권 중동 국가와 체결한 우리나라 최초의 자유무역협정으로, 중동 및 북아프리카 진출의 교두보 역할을 할 것으로 기대된다.

특히 화장품·의약품·의료기기·자동차부품 등 강원 주력·유망 수출품목의 관세가 단계적으로 철폐되어, 도내 기업의 UAE 시장 가격경쟁력이 크게 향상될 전망이다. 행사참가신청은 오는 26일 까지 한국무역협회 강원지역본부 및 강원수출기업 서포트 홈페이지에서 가능하다.

강원도는 이번 설명회를 계기로 도내 기업의 중동시장 진출 수요를 파악하고, 향후 수출상담회, 해외마케팅, 물류·인증·보험 등 기존 수출지원사업과 연계해 실질적인 수출성과로 이어질 수 있도록 후속 지원을 강화할 방침이다.

김만호 강원특별자치도 경제국장은 “도내 기업이 한-UAE 포괄적경제동반자협정(CEPA)을 적극 활용해 가격경쟁력을 확보하고, UAE를 거점으로 MENA(Middle East and North Africa) 및 유럽시장에 안정적으로 진출할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.