‘넥스트라이즈’서 모빌리티 협업 생태계·혁신 방향 제시 ’모빌리티 심포니’ 콘셉트로 전시 부스 참여 창업진흥원과 글로벌 기업 협업 프로그램 운영 MOU

[헤럴드경제=서재근 기자] 르노코리아가 지난 18일부터 19일까지 양일간 서울 코엑스에서 개최된 아시아 최대 기술·스타트업 행사 ‘넥스트라이즈 2026’에서 전시 부스를 운영하며 미래 모빌리티 비전과 오픈 이노베이션을 통한 혁신적인 기술 성과물을 선보였다고 21일 밝혔다.

르노코리아는 이번 행사에서 ‘모빌리티 심포니’ 콘셉트를 기반으로 부스를 꾸리고 통합 인공지능(AI) 기술 ‘AI 오케스트레이터’ 베타버전 체험 기회를 제공하는 등 다양한 모빌리티 기술을 선보였다. 르노코리아의 국내 연구진들이 자체 개발 중인 ‘AI 오케스트레이터’는 차량의 다양한 기능들을 통합해 고객에게 맞춤형 서비스를 제공하는 AI 에이전트 역할을 수행했다.

아울러 카카오모빌리티, 티맵모빌리티, 스매시랩스, 발레오 등 파트너사 전시 공간도 마련했다. 먼저 카카오모빌리티 존에서는 카카오모빌리티의 다양한 모빌리티 기술을 그랑 콜레오스에 적용한 ‘차세대 모빌리티 콘셉트카’ 전시했다. 이 공간에서는 그랑 콜레오스의 openR 파노라마 스크린을 통해 별도 외부 기기 없이 카카오 T 택시기사 앱을 바로 이용하는 사례 시연했다. 르노코리아는 향후 카카오모빌리티 간 다양한 협업 방안을 논의할 예정이다.

티맵모빌리티 존에서는 ‘차세대 3D 내비게이션 콘셉트’를 최초로 시연했다. 실제 주행 환경을 입체적으로 구현해 다양한 교통 정보의 시인성을 높인 것이 특징으로 오는 2027년 상용화 목표로 기술 개발 중이다.

이 외에도 스매시랩스 존에서는 현재 필랑트에서 서비스 중인 AI 생성 음악 기반 리듬 게임 ‘R:러쉬’ 체험 기회를, 발레오 존에서는 현재 필랑트에서 서비스 중인 차량의 전면 카메라를 활용한 확장 현실 게임 ‘R:레이싱’을 체험할 수 있는 기회를 제공했다.

전시장을 찾은 니콜라 파리 르노코리아 사장은 “르노코리아는 오픈 이노베이션을 기반으로 국내 주요 기업들은 물론, 우수한 역량을 갖춘 스타트업들과의 파트너 관계를 지속적으로 확대해 가고 있다”며 “앞으로도 다양한 파트너사들과의 유기적인 협업을 바탕으로 미래 모빌리티를 선도할 안정적이고 혁신적인 협력 생태계를 구축해 나가겠다”고 말했다.

르노코리아는 이번 행사에서 르노그룹과의 ‘오픈 이노베이션 전략 방향’도 제시했다.

니콜라 샹프티에 르노그룹 혁신담당 부사장은 “르노그룹은 최근 발표한 ‘퓨처레디’ 전략 아래 유럽과 글로벌 시장에서 선도적인 기업으로 도약하기 위해 오픈 이노베이션을 적극 추진하며 다양한 기업들과 협력 관계를 확대해 나가고 있다”며 “르노의 기술력과 외부 파트너들의 혁신 역량을 결합해 혁신 주기를 2년 이내로 단축하고, 고객들에게 최고의 기술이 적용된 차량을 더욱 빠르게 선보일 것”이라고 말했다.

레지스 브리뇽 르노코리아 소프트웨어 및 시스템 담당 디렉터는 “국내 주요 기업 및 스타트업들과의 긴밀한 협력을 통해 그랑 콜레오스와 필랑트에 다양한 첨단 기술과 혁신 서비스를 빠르게 적용한 바 있다”며 “고객들에게 더욱 진보한 차량 경험을 제공하기 위해 수평적 파트너십을 지속해서 확대해 나갈 것”이라고 강조했다.

한편, 지난 19일 르노코리아는 창업진흥원과 ‘글로벌 기업 협업 프로그램 운영을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이번 협약을 통해 양측은 글로벌 기업 협업 프로그램 운영에 필요한 사항을 정하고, 창업기업의 제품･서비스 개발 및 기술고도화를 지원하기 위한 기술 검토, 적용가능성 검토 등 기본적인 협력사항을 정할 예정이다.