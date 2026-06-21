상용화 기술부터 LMR·건식전극 등 지난해 R&D분야서 1.3조 투자…역대 최대 차세대 미래 기술 및 혁신으로 시장 주도권 제고 “기술 혁신에 대한 정당한 보상 있는 선순환 구축”

[헤럴드경제=서재근 기자] LG에너지솔루션이 글로벌 배터리 시장에서 새로운 역사를 썼다.

LG에너지솔루션은 지난달 기준 글로벌 특허가 등록 기준 약 5만9천 건, 출원 기준 10만 건(내부 집계 기준)을 넘어섰다고 21일 밝혔다. 전 세계 배터리 기업 가운데 글로벌 출원 특허가 10만 건을 넘어선 것은 처음이다.

이는 특허를 미래 성장동력이자 사업경쟁력을 좌우하는 핵심 전략 자산으로 보고 기술 주도권 강화를 위해 연구개발 투자를 지속해서 확대해 온 결과라는 게 회사 측의 설명이다.

LG에너지솔루션은 2023년 처음으로 연간 연구개발(R&D) 비용 1조원을 돌파한 이후 지난해 역대 최대 규모인 1조3277억원을 연구개발(R&D)에 투자했다. LG에너지솔루션은 앞으로도 성장 가속화를 위한 공격적인 투자와 지속적인 기술 혁신을 통해 미래 배터리 시장을 선도할 압도적인 기술 경쟁력을 확보해 나간다는 구상이다.

LG에너지솔루션의 대표적인 명품특허는 이미 시장에서 검증된 소재·셀·팩·제조공정 분야에 상용화된 기술들이다. ▷분리막 표면에 세라믹 입자와 고분자 바인더를 코팅하는 안전성 강화 분리막(SRS) ▷세계 최초로 음극에 적용한 더블 레이어 코팅(DLD) ▷탄소나노튜브(CNT) 선분산 기술 등 차별화된 공정 기술 특허를 확보하고 있다.

아울러 고전압 전해질, 고용량 하이니켈 양극·미드니켈 NCM(NCM523, 622), 실리콘 음극 등 핵심 소재 기술 전반에 걸쳐 탄탄한 특허 포트폴리오를 구축하고 있다. 실제 이러한 기술을 바탕으로 최근 해외 특허 소송에서도 연이어 승소했다.

LG에너지솔루션은 기존 기술 경쟁력을 고도화할 뿐만 아니라 미래 시장을 주도할 신규기술 확보에도 속도를 내고 있다. ‘위닝테크(Winning Tech, 이기는 기술)’ 전략을 바탕으로 미래 성장동력이 될 핵심 차세대 기술에 대한 선택과 집중을 이어가며 차세대 배터리 시장의 주도권 선점에 나서고 있다.

각형 LMR(리튬망간리치)은 대표적인 차세대 특허 분야다. LG에너지솔루션은 업계에서 본격적으로 관련 기술 확보에 나서기 이전부터 LMR 양극과 실리콘 음극 조합 기술의 가능성에 주목해 선제적으로 특허 기반을 구축했다. 해당 기술은 향후 LMR 배터리 상용화 과정에서 핵심 플랫폼 기술로 활용될 것으로 기대된다.

건식전극 역시 핵심 기술로 꼽힌다. 이는 유기용매를 사용하지 않고 고체 파우더를 활용해 생산 효율성과 친환경성을 높일 수 있는 차세대 제조 기술로 LG에너지솔루션은 약 450건의 관련 특허를 확보하며 차세대 생산 공정 분야의 경쟁 우위를 강화하고 있다.

LG에너지솔루션은 특허를 단순한 권리 보호 수단이 아닌 핵심 자산이자 미래 성장의 엔진으로 보고 있다. 이에 특허의 양적 확대와 함께 질적 경쟁력을 높이는 데에도 주력해왔다. 특히 우수한 기술성과 권리 범위, 보호 수준까지 갖춘 고품질의 ‘명품특허’ 확보에 꾸준히 힘써왔다.

이를 위해 기술 개발 초기 단계부터 특허 확보를 병행하는 ‘IP R&D 프로세스’를 정착시키며 시간의 축적을 경쟁력으로 전환해 왔다.

LG에너지솔루션은 핵심 기술의 가치가 정당하게 인정받는 시장 질서 확립을 위해 특허 침해에 대해서는 단호하게 대응하고 있다. 실제 LG에너지솔루션은 특허 침해 소송에서 승소하며 확보한 정당한 보상을 미래 기술 확보와 연구개발에 재투자함으로써 혁신의 선순환 구조를 만들어 나가고 있다.

아울러 특허 개방과 기술 교류를 확대하며 공정한 산업 생태계 조성에도 앞장서고 있다. 특허 자산에서 창출된 가치가 또 다른 혁신으로 이어질 수 있도록 배터리 산업의 지속가능한 성장과 발전을 이끌어 나간다는 계획이다.

이한선 LG에너지솔루션 특허그룹장(전무)는 “10만 건 특허는 단순한 숫자가 아니라 끊임없는 연구개발과 도전이 만들어낸 결실”이라며 “앞으로도 원천기술과 명품특허를 기반으로 미래 성장 가속화를 이어가고 기술 혁신에 대한 정당한 보상이 새로운 혁신으로 이어지는 선순환을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

한편, LG에너지솔루션은 구성원들의 지속가능한 성장을 위한 기술혁신을 장려하기 위해 보상제도 마련에도 적극 나서고 있다.

지난달에는 LMR 배터리와 원통형 46시리즈, 차세대 팩 설계 등 전 분야에서 혁신적인 특허를 출원한 인재들을 포상하기 위해 여의도 파크원 본사에서 ‘2026 발명왕·출원왕 시상식’을 개최하고 우수 연구성과를 창출한 12명을 선정해 시상한 바 있다.