이란 ‘해협 재봉쇄’ 선언에도 美 “선박 통행 계속” 이란 대표단 이어 밴스 美 부통령도 스위스로 출발 레바논 휴전·핵 논의 전망…트럼프, ‘호르무즈 통행료’ 부과 가능성도

[헤럴드경제=손인규 기자] 이란의 20일(현지시간) ‘호르무즈 해협 재봉쇄’ 선언으로 미국과 이란 간 종전 양해각서(MOU)가 이행 초기부터 시험대에 올랐다. 양측은 21일 스위스에서 개최되는 실무회담을 통해 대화의 의지는 남겨놓은 상황이다. 두 나라는 대면 협상을 위해 각각 대표단과 밴스 부통령이 스위스로 향했다.

JD 밴스 미국 부통령은 이날 이란과의 협상을 위해 스위스로 출발하기 전 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에서 “이틀 정도 협상을 진행할 것”이라며 “핵 문제와 레바논 휴전 문제에서 진전을 이루기를 희망한다”고 밝혔다.

밴스 부통령은 이스라엘이 양해각서 발효 이후에도 친(親)이란 무장세력 헤즈볼라를 겨냥해 레바논 공습을 이어가는 상황에 대해 “상황이 호전되고 있다”며 “이스라엘과 레바논 양국의 안전과 안정을 보장하기 위해 이 문제는 우리가 지속해서 관리해 나가야 할 사안”이라고 말했다.

앞서 스티브 윗코프 중동특사와 도널드 트럼프 대통령 맏사위 재러드 쿠슈너 등 미국 대표단이 스위스에 먼저 도착했다. 이어 밴스 부통령도 이날 스위스로 출발하면서 미국은 후속 협상에 역량을 집중하는 모습이다.

모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 이끄는 이란 협상 대표단도 이날 스위스에 도착했다고 스위스 외무부가 밝혔다.

미국과 이란은 양해각서 체결 이후 핵 문제와 제재 해제 등을 논의하기 위한 첫 실무 협상을 스위스에서 개최할 예정이었다. 하지만 레바논에서 이스라엘과 헤즈볼라 간 교전이 이어지면서 일정이 연기됐다.

종전 협상 중재국인 파키스탄 외무부는 이날 성명을 통해 21일 스위스에서 양국의 대면 실무급 회담이 열린다고 밝혔다. 이란군을 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 이날 레바논 상황과 관련해 미국과 이스라엘이 MOU 내용을 위반했다면서 호르무즈 해협을 다시 봉쇄한다고 했다.

트럼프 행정부는 이에 대한 비판없이 실제 선박 통항이 계속 이뤄지고 있다는 점을 강조하고 있다. 중동 지역 미군을 관할하는 미 중부사령부의 팀 호킨스 대변인(해군 대령)은 이날 로이터 통신과 뉴욕타임스(NYT)에 “이란은 호르무즈 해협을 통제하고 있지 않다”며 “선박 통행은 계속되고 있다”고 밝혔다.

호르무즈 해협을 둘러싼 긴장 고조 속에서도 미국과 이란 대표단이 실무회담 참석을 위해 잇달아 스위스로 향하면서 양측이 위기 국면으로 치닫지는 않을 것이라는 관측이 나온다. 다만 이란이 미국과 이스라엘의 MOU 위반을 주장하며 강경한 입장을 유지하고 있고, 이스라엘의 레바논 내 군사행동을 둘러싼 불확실성도 남아 있어 협상 과정에서 돌발 변수가 발생할 가능성은 여전하다.

이날 이란 외무부는 이번에 본협상이 개시되는 게 아니라 양해각서 위반 상황을 점검하고 미국에 이행을 강력히 요구하는 게 목적이라는 점을 밝히기도 했다. 이에 스위스 실무 회담은 양측이 MOU 위반 논란을 딛고 이란 핵과 제재 완화를 둘러싼 본격적인 후속 협상 국면으로 넘어갈 수 있을지 시험대가 될 전망이다.

이런 가운데 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “휴전 기간인 60일 동안 호르무즈 해협에서는 통행료가 없을 것이며 60일이 만료된 뒤에도 통행료는 없을 것”이라고 말했다. 그러면서 “단, 합의가 최종 타결되지 않는다면 미국이 중동 국가들의 수호천사로서 제공한 서비스에 대한 대가로 과거·현재·미래에 걸쳐 발생한 비용을 보전받기 위한 목적으로 그것(통행료)이 부과되는 경우는 예외”라고 밝혔다. 이란과의 최종 합의가 타결되지 않을 경우 미국이 호르무즈 해협 통행료를 부과할 수 있다는 의미다.

이는 휴전 기간 이후에도 이란이 호르무즈 해협 통행료를 부과하는 상황은 용인하지 않겠다는 뜻을 내비치는 동시에, 최종 합의가 무산될 경우 미국이 중동 해상 안보를 유지한 대가를 요구할 수 있다는 논리를 제시한 것으로 해석된다.