[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영진전문대는 19일 교내 본관 회의실에서 경북소프트웨어마이스터고와 일학습병행(선취업·후진학) 프로그램과 고교생 맞춤형고용서비스 사업 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

협약에 따라 양 기관은 기업 맞춤형 교육 지원 및 고교 재학생·졸업생 취업 지원, 일학습병행 연계 교육과정 개발 및 운영, 교원·학생 교류 및 공동 연수, 학습 자료 공동 개발 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나가기로 했다.

특히 양 기관은 글로벌 역량 강화 프로그램 운영에도 협력하기로 하고 영진전문대가 운영하는 대구경북영어마을 영어캠프를 활용한 실무형 영어교육과 글로벌 진로 프로그램 연계 방안을 추진한다.

이창석 경북소프트웨어마이스터고 교장은 “우리 마이스터고 학생들이 취업 후 일만 하는 데 그치지 않고 지속적인 평생학습을 통해 성장할 수 있도록 꿈을 디자인하고 미래를 설계할 수 있도록 돕고 싶다“고 전했다.

박종백 영진전문대 부총장은 “이번 협약은 마이스터고와 전문대학이 함께 만드는 대표적인 선취업·후진학 모델이 될 것”이라며 “학생들이 지역 산업 현장에서 성장하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 핵심 인재로 발전할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.