“불안정한 정세속 필수적 법적 무기”

[헤럴드경제=윤호 기자] 북한과 러시아의 ‘포괄적 전략적 동반자 관계에 관한 조약’(북러 조약) 체결이 2주년을 맞았다. 북한은 러시아의 우크라이나 전쟁에 대규모 파병을 지속하는 대가로 현금은 물론 군사기술을 이전받는 등 양측의 이해관계가 맞아떨어진 만큼, 당분간 혈맹수준의 밀착관계가 유지될 것이란 전망이 나온다.

최근 북한 노동신문은 ‘조로 동맹관계의 위력은 더욱 힘있게 과시되고 있다’는 제목의 기사에서 2024년 6월19일 북러 정상회담 및 조약 체결로 “그 어떤 도전과 난관 속에서도 쌍무관계의 미래를 굳건히 담보할 수 있는 강위력한 법적 기틀이 마련”돼 양국 관계가 더욱 긴밀해졌다고 평가했다.

또 “현 시기 국제정세는 날이 갈수록 혼란스러워지고 불안정해지고 있다”면서 “(북러조약은) 지역정세를 완화에로 조정하고 세계의 전략적 안정을 이루기 위한 필수적 법적 무기로서 새로운 국제질서의 수립과 인류의 밝은 앞날을 기약하는 믿음직한 담보”라고 강조했다.

북한과 러시아는 조약 체결 후 2년간 정치, 경제, 문화, 국방, 외교, 안보 등 포괄적 영역에서 양국 간 소통을 전례없이 강화하고 있다. 신문은 조로친선병원 착공식, 평양-모스크바 여객기 운항 재개, 북한군의 러시아 파병 등을 그 성과로 꼽았다.

그러면서 “새 국가 간 조약의 기반 위에서 각 분야에 걸쳐 다방면적으로 긴밀히 연대하며 전통적인 조로(북러) 친선관계를 영속적으로 확대발전시켜 나가려는 것은 우리 공화국 정부와 인민의 확고부동한 입장이며 의지”이며 러시아 정부의 모든 정책과 조치를 적극 지지한다고 밝혔다.

북한과 러시아는 지난 2024년 6월 19일 평양에서 진행된 김정은 국무위원장과 블라디미르 푸틴 대통령 간 정상회담을 통해 동맹 조약을 체결하고 전방위적으로 협력을 확대했다.

특히 북한은 양국 중 한쪽이 무력침공을 받아 전쟁상태에 처하면 지체 없이 군사적 원조를 제공한다는 조약 4조를 바탕으로 2024년 10월 1차 파병을 시작으로 4차례에 걸쳐 전투병과 공병 등을 포함해 약 2만명의 병력을 쿠르스크 지역에 보낸 것으로 추정된다.

미국의 북한전문매체 NK뉴스는 우크라이나 정보당국의 보고서를 인용해 올해 초 기준 북한군 1만4000여명이 러시아에 주둔 중이며 북한군 파병 이후 누적 사상자는 7000여명으로 추산된다고 지난달 보도했다.

국가안보전략연구원(INSS)은 북한이 러시아의 우크라이나 전쟁 이후 무기 판매로 100억달러(약 13조7000억원) 이상을 벌어들인 것으로 추산했다. 북한은 러시아에 병력을 파견한 대가로 현금뿐 아니라 군사 기술과 전략 자산, 에너지와 각종 건설 자재까지 제공받았다.

미국의 북한전문 매체 38노스는 러시아가 원자로 2∼3기를 북한에 통째로 이전했을 수 있다는 일부 전문가들의 말을 전하면서, 냉각 시스템이나 원자로 노심 등 핵심 부품이 이전됐을 가능성을 지적하기도 했다. 이 경우 북한의 핵잠수함 배치 계획이 수 년 앞당겨질 수 있다는 전망이 나온다.

북한이 시진핑 중국 국가주석과 평양에서 정상회담을 연 데 이어 러시아와 지속적인 ‘우애’를 과시하면서 향후 한미 전시작전통제권 전환 속도에 영향을 줄 수 있다는 전망도 나온다.

트럼프 1기 행정부 당시 트럼프 대통령의 최고위 안보 참모를 지낸 로버트 오브라이언 전 백악관 국가안보보좌관은 한미 간 논의 중인 전시작전통제권 전환 문제와 관련해 “우리는 매우 신중하게 진행해야 하며, 중국이나 북한, 러시아, 다른 적대국이 악용할 수 있는 공백을 남겨서는 안 된다”고 언급한 바 있다.