주요 편의점 매출 상승폭 큰 상품 봤더니 탄산·생수보다 하이볼·맥주가 큰폭 늘어 오전 시간대 경기로 평소 대비 상승 효과

[헤럴드경제=정태일 기자] 지난 19일 서울 광화문광장에 2026 북중미 월드컵 대한민국과 멕시코의 조별리그 2차전을 보러 온 시민들이 1만8000여명(서울시 추산)으로 추산되는 가운데, 인근 편의점에서는 주류 상품 매출이 상대적으로 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.

20일 연합뉴스에 따르면 광화문 인근 GS25 매출은 19일 기준 지난해 같은 날보다 183.7%, 전날보다 38% 증가했다.

특히 맥주 매출이 전년 대비 693.7% 늘었고 무알코올 맥주(3972.6%), 하이볼(516.2%), 얼음컵(568.3%) 등의 판매도 크게 증가했다. 이날 경기가 오전 10시에 시작해 평소 주류 매출이 거의 없는 평일 오전 시간대를 감안하면 매출 증가율이 유독 높게 집계됐다.

더운 날씨에 생수(270.7%), 탄산음료(168.4%) 등이 인기를 끌었고, 경기 응원과 함께 점심식사를 하려는 수요에 도시락(142%), 주먹밥(83%), 샌드위치(106.9%) 등 간편식 수요도 두드러졌다.

CU는 광화문 인근 10여개 점포의 매출이 전날 대비 3.8배 급증했다고 밝혔다. 하이볼 매출이 514.3% 폭증했고 맥주(234.1%), 와인(220.8%), 소주(174.4%) 등의 매출도 크게 늘었다.

더운 날씨에 얼음(332.5%), 생수(301%), 아이스드링크(266.6%), 탄산음료(154.5%) 등이 인기를 끌었다. 삼각김밥(165.8%), 즉석치킨(255.1%), 스낵류(177.4%) 등 안주·간식 수요도 높았다.

돗자리, 보조배터리, 휴대폰 케이블 등도 매출이 2∼4배로 늘었다.

세븐일레븐 역시 광화문광장 인근 10개 점포의 지난 19일 오전 9시부터 오후 2시까지 매출이 전일 대비 304% 급증했다고 밝혔다.

맥주 매출은 전일 대비 무려 173배 폭증했고, 무알코올 맥주도 25배 늘었다.

이외에도 이온음료(18배), 차음료(637%), 탄산음료(618%), 생수(510%), 얼음(334%) 등 갈증을 해소하기 위한 상품들이 불티나게 팔렸다. 햇빛을 가리기 위한 쿨토시·목토시(248%) 매출 역시 급증했다.

이마트24는 광화문 인근 점포의 매출이 전일(18일) 대비 최대 38% 증가했다고 밝혔다.

안주류(350%)를 비롯해 젤리(194%), 과자(146%), 라면(89%) 등 간편식과 생수(76%), 파우치음료(59%), 탄산·스포츠음료(58%) 등의 매출이 크게 늘었다.

맥주 매출은 143%, 얼음컵은 233% 급증했다.