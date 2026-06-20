멕시코전 돌파와 예리한 문전 패스 “홍명보 감독, 공격적 플레이 주문”

[헤럴드경제=조용직 기자] 홍명보호는 지난 19일 2026 북중미 월드컵 A조 2차전에서 멕시코에 0-1로 분패했지만 대등한 경기력을 보였고, 실점 후 더욱 공세로 전환한 이후에는 더욱 위협적인 장면을 여러 차례 연출했다.

경기의 아쉬움이 채 가시지 않은 이튿날, 이 경기에서 눈에 띄는 활약을 보여준 플레이어로 엄지성이 손에 꼽힌다. 특히 후반 42분에 나온 엄지성(스완지시티)과 조규성(미트윌란)의 합작 플레이는 일품이었다.

엄지성은 문전으로 예리한 크로스를 올렸고, 조규성이 타이밍을 맞춰 뛰어오르며 머리를 갖다 댔으나 공은 상대 골키퍼 라울 랑헬의 선방에 막히고 말았다. 튀어나온 공을 조규성이 쓰러진 채 다시 한번 발을 갖다댔으나 이마저도 랑헬이 잡아냈다.

경기 다음 날인 20일(한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예 훈련장에서 회복 훈련을 앞두고 취재진과 만난 엄지성은 그 찰나의 순간, 2022년 카타르 월드컵 조별리그 2차전 가나전이 떠올랐다고 돌아봤다.

엄지성은 “경기를 마치고 영상을 보니 크로스가 꽤 강하게 올라갔는데, 제가 찼을 때는 마치 슬로모션처럼 공이 천천히 날아가는 것처럼 보였다”고 떠올렸다. 이어 “그 짧은 순간에도 가나전 득점 장면이 떠올랐다. 골이 들어갔다면 승점을 챙기고 더 좋은 분위기 속에서 다음 경기를 준비할 수 있었을 텐데 많이 아쉽다”고 했다.

당시 한국은 전반에만 가나에 두 골을 내주며 0-2로 끌려가다, 후반 13분 이강인(파리 생제르맹)의 날카로운 크로스를 조규성이 헤더로 연결하며 추격의 불씨를 살린 바 있다.

엄지성은 홍명보 감독이 측면에서 일대일 돌파후 크로스를 올리는 공격적인 플레이를 많이 주문해왔다고 전하면서 사전에 연습해온 약속된 플레이였다고 밝혔다.

그는 “조규성을 믿고 타이밍 좋게 찼는데 득점으로 이어지지 않은 건 그냥 운이 따르지 않았던 것 같다”고 아쉬워하며 “다음 경기에서 다시 그런 장면을 많이 만들겠다”고 다짐했다.

잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부) 스완지시티의 주축으로 지난 시즌 44경기에 출전해 2골 5도움을 기록한 그는 대표팀 내 자신의 역할을 명확히 인지하고 있다.

엄지성은 “내가 팀에 도움을 줄 수 있는 부분은 크로스나 슈팅 등 공격적인 상황을 만드는 것”이라며 “소속팀에서도 그런 플레이가 장점이었던 만큼 경기장에서 최대한 보여주려 했다”고 말했다.

A매치 10경기에서 2골을 기록 중인 엄지성은 이번 대회를 통해 생애 첫 월드컵 무대를 밟았다.

1차전 체코전(2-1 승)에 이어 멕시코전에서도 후반 교체 자원으로 2경기 연속 출전해 활발한 움직임으로 공격진에 활력을 불어넣었다.

엄지성은 “한 명의 국민으로서 월드컵을 응원하던 입장이었기에 아직 월드컵에 출전하고 있다는 사실이 실감 나지 않는다”며 “오히려 그 덕분에 경기장에서 긴장이 덜 되는 것 같다”고 웃었다.

한국은 전날 패배로 조 1위 통과는 무산됐지만, 여전히 조 2위로 32강 진출의 유리한 고지는 여전히 선점하고 있다. 조별리그 최종전인 남아프리카공화국과 비기기만 해도 2위로 32강에 오를 수 있다.

엄지성은 “선수단 분위기는 좋다. 아직 32강에 진출할 좋은 기회가 있다”며 “멕시코전에서 득점하지 못한 것에 대해 선수들 스스로 반성을 많이 했고, 앞으로 어떻게 해야 할지 큰 동기부여가 됐다”고 힘줘 말했다.