“중동전쟁 종전 문턱…‘이제 시작’ 자세로 민생경제 회복에 전력”

[헤럴드경제=유동현 기자] 이재명 대통령은 “청와대와 정부 모두 물가 안정과 민생 회복에 사활을 거는 각오로 가용 수단을 총동원해야 한다”고 했다.

이 대통령은 19일 오후 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 “100일 넘게 이어진 중동 전쟁이 드디어 종전의 문턱에 들어섰다”면서 이같이 말했다.

이 대통령은 “이번 전쟁이 촉발한 고유가, 고물가, 환율 변동성 심화는 우리 경제에 많은 피해를 남겼다”며 “호르무즈 해협의 온전한 개통, 에너지 공급망의 완전한 정상화까진 앞으로도 상당 시일 소요될 것”이라고 했다.

그러면서 “‘이제 끝이다’가 아니라 ‘이제부터 시작’이라는 자세로 민생 경제 회복과 산업·경제 미비점 보완에 전력을 기울여야 하겠다”고 했다.

이 대통령은 “지금 무엇보다 시급한 과제는 첫째도 물가, 둘째도 물가”라면서 “석유 최고가격제와 선제적 물가 대처로 물가상승폭이 상당 부분 관리된 건 사실이지만 여전히 살펴볼 부분이 많이 있다”고 했다.

이어 “국제유가 불안이 확실히 진정될 때까지 석유류 제품의 가격 정상화와 소비자의 유가 부담을 완화하는 대책을 지속해 마련해 가야 한다”며 “계란, 채소, 과일, 육류 같은 핵심 품목의 가격 수급 안정에도 기존의 틀을 뛰어넘는 특단의 방안을 발굴해야 한다”고 했다.

그러면서 “고비를 넘겼다고 생각될 때야말로 더욱 과감하고 정밀한 대처가 필요하다”며 “불길이 잡혔다고 물 한 바가지를 아끼려다 더 큰 곤경에 처할 수도 있다”고 덧붙였다.

이 대통령은 무더위로 인한 온열 환자 급증과 관련, “폭염 대응 매뉴얼을 재점검하고 무더위 쉼터 운영에도 만전을 기하라”며 “위험 상황에서 노동자들이 작업 중지권을 실질적으로 활용할 수 있도록 현장을 세심히 살피라”고 했다.

이 대통령은 “매일 산업재해 사망 사고를 보고 받는데, 최근 갑자기 노동 현장 추락 사고가 급증했다”며 “원인에 대해 과학적인 분석을 해봐야겠지만 일차로 추측되는 건 무더위로 인한 주의 결핍 아닐까”라며 “노동 환경이나 작업 중지권 보장은 산재 방지에 도움이 될 것”이라고 설명했다.

아울러 내주 전국 해수욕장이 개장하는 것과 관련 “물놀이 위험 지역 안전사고 예방책도 한 번 더 면밀히 점검하라”며 “휴가철마다 기승을 부리는 비양심적 바가지 상술에 선제 대처가 꼭 필요하다”고도 당부했다.

이어 “공직자들의 정성과 노력으로 국민 안전이 한층 더 강화되고 일상 속의 비정상들도 바로잡을 수 있다”며 “모든 공직자의 책임 있는 자세가 필요할 때”라고 했다.

이날 비공개회의에서는 정무수석실의 ‘여름철 자연재해 대응체계 및 추진방향’, 경제성장수석실의 ‘경제분야 자연재해 대비 대책’, 사회수석실의 ‘사회 분야 자연재해 대비 대책’, AI미래기획수석실의 ‘기후환경 분야 자연재해 대비 대책’ 보고가 이어졌다.

이 대통령은 빗물받이 등 재해위험 시설 점검계획을 보고받고 “충분히 예측할 수 있었던 사고가 발생하면 책임을 엄히 묻고 재난 예방에 철저히 대비하면 상응하는 보상이 이뤄져야 한다”고 말했다.

또, 작년 극심한 가뭄에 어려움을 겪었던 강릉을 언급하며 근본적인 가뭄 대책이 마련됐는지 점검하고 “국민들이 같은 불편을 겪지 않도록 철저히 대비하라”고 지시했다.