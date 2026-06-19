많고 강한 비…곳곳에 시간당 20∼30㎜ 호우

[헤럴드경제=유동현 기자] 토요일인 20일 저녁까지 전국에 비가 올 전망이다.

19일 오후 5시 현재 제주와 남부지방, 충청 곳곳에 이미 비가 내리고 있으며 늦은 밤이 되면 수도권과 강원에도 비가 오기 시작하겠다.

전국으로 확대된 비는 대부분 지역에서 20일 저녁까지 이어지겠으며 경기동부·강원·충북·경북중부·경북북부에서는 20일 늦은 밤, 강원산지·동해안에서는 21일 오전까지 계속 내리기도 하겠다.

강수 강도가 강하고 강수량이 많겠다.

이날 밤부터 20일 오전까지 제주 산지와 중산간에 시간당 50㎜ 이상, 산지·중산간·북부를 제외한 제주에 시간당 30∼50㎜, 제주북부에 시간당 20∼30㎜씩 비가 쏟아질 때가 있겠다.

20일 새벽에서 오전까지엔 전남남부서해안·남해안·지리산 부근에 시간당 30∼50㎜, 수도권·충청·광주·전남·전북·경남내륙·대구·경북에 시간당 20∼30㎜씩 호우가 오겠다.

이후 20일 오전부터 오후까지 강원내륙과 20일 오전부터 밤까지 강원산지·동해안에 시간당 강우량 20∼30㎜의 호우가 내릴 것으로 예상된다.

총강수량은 ▷제주 50∼80㎜(중산간·산지 최고 250㎜ 이상) ▷강원산지·강원동해안·광주·전남 50∼100㎜(강원중북부산지·강원중북부동해안 최고 150㎜ 이상, 강원남부산지·강원남부동해안·전남남부서해안·남해안·지리산 부근 최고 120㎜ 이상) ▷수도권과 충남북부 30∼100㎜ ▷강원내륙·대전·세종·충남남부·충북·전북·부산·울산·경남·대구·경북·울릉도·독도 30∼80㎜(남해안과 지리산 부근 최고 100㎜ 이상) 서해5도 20∼60㎜겠다.

많고 강한 비가 예상됨에 따라 곳곳에 호우특보가 발령되겠다.

제주 산지와 서귀포시중산간에는 이미 호우주의보가 발효됐으며 제주 나머지 지역과 남해안, 강원중북부산지·동해안에는 호우예비특보가 발령됐다.

저기압이 지나가면서 전국에 강풍도 불겠다.

전라해안·경남해안·제주에 20일 새벽, 강원동해안에 20일 오후부터 순간풍속 시속 70㎞(산지는 90㎞) 이상의 강풍이 예상되며 나머지 지역도 20일 순간풍속이 시속 55㎞(산지는 70㎞) 이상을 기록할 정도로 바람이 거세겠다.

바다 풍랑도 거세겠는데 19일 밤 서해남부남쪽해상·제주남쪽먼바다·남해동부바깥먼바다를 시작으로 20일 새벽 서해상·남해상·제주앞바다, 20일 오전 동해상에 바람이 시속 30∼60㎞(8∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ로 높게 일기 시작하겠다. 동해상의 경우 20일 밤에서 21일 사이 물결의 높이가 최고 5.0ｍ 이상이겠으니 각별히 주의해야 한다.

비가 내리면서 기온도 내려가겠다.

20일 아침 최저기온은 19∼23도로 평년기온보다 높겠으나 낮 최고기온은 22∼29도로 평년기온을 밑돌겠다.

주요 도시 최저기온과 최고기온은 서울·인천·부산 22도와 25도, 대전 21도와 26도, 광주 22도와 26도, 대구 21도와 29도, 울산 22도와 27도다.

절기 하지(夏至)인 21일은 아침 최저기온이 16∼21도이고 낮 최고기온이 23∼31도겠다.