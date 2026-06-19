[헤럴드경제=나은정 기자] 보이스피싱 조직에 속아 휴대전화 유심(USIM)을 제거하려던 70대 부부가 통신사 직원의 도움으로 6000만원 피해를 막았다.

19일 제주경찰청에 따르면 70대 A씨는 지난 12일 은행 직원을 사칭한 보이스피싱범으로부터 “저금리 대환대출을 받을 수 있다”는 전화를 받은 뒤 지시에 따라 유심을 제거하기 위해 제주시 내 한 SK텔레콤 대리점을 찾았다.

A씨를 응대한 주승인 점장은 그가 유심 제거 이유를 묻는 질문에 “대출 상담사가 시켰다”고 답하자 보이스피싱을 의심, 그의 휴대전화를 확인해 범죄를 확신했다. A씨의 휴대전화에는 은행을 사칭한 애플리케이션과 피싱범과 주고받은 대화 내역이 있었다.

주 점장은 휴대전화를 확인하는 과정에서 A씨의 배우자 역시 같은 수법에 속아 범죄 조직의 지시를 받고 있던 사실을 확인해 경찰에 신고했다.

이후 경찰은 신속한 조치를 통해 부부가 입을 수 있었던 약 6000만원의 금전 피해를 막았다.

이번 사례는 제주경찰청과 SK텔레콤이 지난 5월 보이스피싱 예방 협력을 위한 업무협약을 체결한 이후 나온 첫 피해 예방 사례다. 현재 도내 44개 SK텔레콤 대리점이 ‘보이스피싱 예방 매장’으로 지정돼 운영 중이다.

힌편 제주경찰청은 이날 보이스피싱 범죄를 조기에 발견하고 피해를 막는 데 기여한 공로를 인정해 주승인 점장에게 감사장을 수여했다.

경찰 관계자는 “대출이나 금융 업무를 이유로 유심 교체·제거를 요구하는 경우 보이스피싱일 가능성이 높다”며 “의심스러운 연락을 받으면 즉시 금융기관이나 경찰에 확인해 달라”고 당부했다.