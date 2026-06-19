덕제스님·정지아 작가 프로그램 준비

[헤럴드경제(구례)=박대성 기자] 구례 화엄사가 주최하는 여름철 야간 인문 프로그램인 ‘화야몽(華夜夢)’ 신청자가 쇄도해 접수한 지 3시간 만에 조기 마감됐다.

대한불교조계종 제19교구 본사 지리산대화엄사(주지 우석스님)는 2026년 여름밤 인문 프로그램 ‘화야몽’ 참가 신청이 몰리면서 당일 전 회차가 조기에 마감됐다고 밝혔다.

화엄사는 18일 오전 10시부터 7월 3일까지 홈페이지를 통해 참가 신청을 진행할 예정이었으나, 접수 당일 오후 1시 30분경 덕제스님의 ‘차의 세계’(7월 18일)와 8월 22일 ‘소설가 정지아 작가와의 만남’ 프로그램이 모두 정원이 초과돼 조기에 마감됐다.

올해 화야몽은 ‘지리산 바람이 지나고, 별빛 아래 차 한 잔’을 주제로 열린다.

행사에 앞서 구례향제 줄풍류 식전공연이 마련되며, 7월에는 덕제스님이 차 문화와 차 명상을 주제로 참가자들과 깊이 있는 이야기를 나누고, 8월에는 구례 출신 소설가 정지아 작가가 고향과 문학, 삶의 이야기를 들려줄 예정이다.

화엄사 홍보기획위원장 성기홍 씨는 “불교가 종교의 울타리를 넘어 천년의 역사 공간 속에서 문화와 예술, 인문 정신으로 확장되고 있음을 보여주는 뜻깊은 사례”라며 “참가자들이 지리산의 바람과 별빛 아래에서 차와 문학, 전통음악이 전하는 깊은 울림을 경험하고 자신을 돌아보는 소중한 시간을 갖게 되길 바란다”고 당부했다.

사찰 측은 보다 많은 이들에게 참여 기회를 주기 위해 지난해 화야몽에 신청했다가 사전 연락 없이 불참한 노쇼 신청자에 대해서는 올해 참가 신청을 제한했다.

올해도 대기 신청자를 별도로 운영해 취소 좌석이 발생할 경우 순차적으로 참가 기회가 제공된다.