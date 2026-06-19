FIFA, 이번 월드컵 악성 게시물 40여만 건 삭제

[헤럴드경제=조용직 기자] 2026 북중미 월드컵 홍명보호의 캡틴 손흥민이 19일 멕시코와 경기 전 ‘국제 혐오표현 반대의 날’(International Day for Countering Hate Speech) 기념행사에 참여한다.

홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 19일 오전 10시(한국 시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 공동 개최국 멕시코와 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다.

이날은 유엔(UN)이 지정한 국제 혐오표현 반대의 날로, 이날 대회 경기를 치르는 8개국 대표팀은 경기 전 기념행사에 참여하게 된다.

대표팀 주장인 손흥민을 비롯해 멕시코, 체코-남아프리카공화국, 스위스-보스니아 헤르체고비나, 캐나다-카타르 경기의 주장들은 킥오프 전 “우리는 함께 뛴다. 우리는 혐오에 맞선다(We Play Together. We Stand Against Hate)”라는 문구가 적힌 기념 깃발(페넌트)을 교환한다.

문구는 페넌트 한쪽 면에는 영어로, 다른 면에는 각 국가의 언어로 표기된다.

FIFA는 2022년 카타르 월드컵을 앞두고 소셜미디어 보호 서비스(SMPS)를 도입, 지금까지 3000만 건이 넘는 악성 게시물과 댓글을 삭제했다고 밝혔다.

FIFA에 따르면 이번 대회가 시작된 뒤 불과 며칠이 지나지 않았지만, 약 40만 건의 부정적이거나 악의적인 게시물이 삭제됐다. 이는 2022년 카타르 월드컵 대회 전체 기간 동안 삭제된 수치(약 28만7000건)를 넘어서는 규모다.