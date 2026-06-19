[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 정부의 소형모듈원전(SMR) 초도호기 부지 선정 결과를 겸허히 수용하고 원자력산업 육성에 계속 힘을 쏟겠다고 18일 밝혔다.

경주시는 이날 SMR 초도호기 부지 선정 결과와 관련해 보도자료를 내고 “정부와 부지선정위원회의 결정을 존중하며 결과를 겸허히 받아들인다”며 “그동안 유치 활동에 적극 동참해 온 시민들과 지역 기관·단체에 깊은 감사의 뜻을 전했다.

경주시는 이번 공모에서 국내 최대 원전 집적지라는 강점과 높은 주민 수용성, 동해안 에너지벨트와의 연계성 등을 내세워 SMR 부지의 최적지임을 강조했지만 최종 선정에는 이르지 못했다.

하지만 이번 결과가 경주의 원자력 산업 비전 자체를 흔들지는 못한다고 강조했다.

경주시는 유치 과정에서 구축한 경북도와 포항시, 지역 대학, 산업계 간 협력체계도 중요한 성과로 꼽았다.

SMR 유치를 위해 형성한 광역 협력 네트워크와 산업 생태계는 향후 경북 동해안 원자력 산업 발전을 이끄는 핵심 자산이 될 수 있다는 분석이다.

주낙영 경주시장은 “유치를 위해 힘을 모아주신 시민 여러분의 기대에 부응하지 못해 송구스럽고 안타깝다”며 “이번 공모 과정에서 확인된 시민들의 단합된 힘을 바탕으로 문무대왕과학연구소와 SMR 국가산업단지 조성을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.