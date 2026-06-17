[헤럴드경제=민성기 기자] 이란 축구 국가대표팀 선수가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 첫 경기에서 득점 이후 권총을 쏘는 세리머니를 한 것에 대해 해명했다.

16일(현지시간) 뉴욕포스트는 이란의 모하마드 모헤비(로스토프)가 전날 뉴질랜드와 G조 조별리그 1차전에서 1-2로 뒤진 후반 19분 동점골을 터뜨리고 ‘권총 세리머니’를 펼쳐 소셜네트워크서비스(SNS) 등에서 논란이 일고 있다고 보도했다.

SNS상에서는 해당 세리머니에 대해 미국과 이란의 전쟁에 대한 정치적 메시지가 아니냐는 해석이 나오고 있다.

특히 많은 팬은 SNS상에서 해당 세리머니가 전쟁을 의미하는 것 아니냐고 해석했다.

이에 모헤비는 그런 의미가 아니라고 해명했다. 모헤비는 “골을 넣은 순간에 떠오른 것뿐”이라며 “단순히 골을 축하하는 평범한 세리머니였다. 그게 전부”라고 말했다.

이란은 미국과 전쟁으로 인해 어수선한 분위기 속에서 이번 대회를 치르고 있다.

개막 직전에 발급된 미국 비자의 경우, 출전 선수만 나오기도 했다. 단장과 팀 홍보 담당자 등 15명의 이란 대표팀 관계자는 발급이 거부되는 일도 있었다.

비자 이슈로 인해 이란은 조별리그 경기가 열릴 때만 미국에 입국할 수 있고, 경기가 끝난 후에는 다시 멕시코 티후아나로 돌아가야 한다.

한편, 미국과 이란은 지난 2월 전쟁 발발 후 최근 평화안 양해각서(MOU)를 마무리하고 있다. 오는 19일 양국 대표단은 스위스 뷔르겐슈토크에서 MOU 서명식을 진행할 예정이다.