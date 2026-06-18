동북·서북·서남권 매매·전세가격 동반 상승 노원·구로·강서 15억 이하 거래 비중 90% 웃돌아

[헤럴드경제=윤성현 기자] 지난 4월 서울 아파트 매매 실거래가격이 전월 대비 상승 전환한 것으로 나타났다. 전세 실거래가격은 1%대 상승세를 이어갔다.

서울시는 한국부동산원이 공표한 4월 서울 아파트 실거래가격지수 동향을 분석한 결과, 매매 실거래가격이 전월 대비 0.08% 상승했다고 18일 밝혔다. 전년 동월과 비교하면 12.86% 올랐다.

서울시는 주택계약 전 토지거래허가 기간의 정보 공백을 줄이기 위해 올해 1월부터 매월 한국부동산원이 공표하는 아파트 실거래가격지수 동향을 공개하고 있다. 지난 3월부터는 아파트 거래량 통계도 추가로 공개하고 있다.

4월 서울 아파트 매매 실거래가격지수는 196.3으로 집계됐다. 전월 196.2보다 소폭 상승했다. 아파트 매매 실거래 평균가격은 3월 ㎡당 1456만3000원에서 4월 1639만4000원으로 12.6% 올랐다. 전용면적 84㎡ 기준으로 환산하면 평균 거래가격은 12억2329만원에서 13억7710만원으로 약 1억5400만원 증가한 수준이다.

생활권역별로는 동북권, 서북권, 서남권에서 상승했다. 동북권이 전월 대비 0.61% 올라 가장 높은 상승률을 기록했다. 서남권은 0.21%, 서북권은 0.10% 상승했다. 반면 도심권은 2.41%, 동남권은 1.27% 하락했다.

올해 1~4월 누적 기준으로는 동북권이 4.6% 올라 가장 높은 상승률을 보였다. 이어 서남권 4.4%, 서북권 3.0% 순이었다. 서울시는 대출 제한 등으로 자금 조달 부담이 상대적으로 낮은 중저가 아파트를 중심으로 실수요가 집중된 결과로 분석했다.

전세가격 상승세도 이어졌다. 4월 서울 아파트 전세 실거래가격은 전월 대비 1.14% 상승했다. 전년 동월과 비교하면 10.53% 올랐다.

권역별로는 도심권이 3.32% 상승해 가장 높은 상승률을 보였다. 동남권은 1.76%, 서남권은 1.53%, 동북권은 0.36%, 서북권은 0.16% 상승했다. 동북권과 서북권, 서남권에서는 매매가격과 전세가격이 함께 오른 것으로 나타났다.

규모별 전세 실거래가격은 초소형을 제외한 전 규모에서 올랐다. 대형 아파트가 1.50% 상승해 가장 높은 상승률을 기록했다. 이어 중대형 1.42%, 소형 1.34%, 중소형 1.14% 순이었다. 초소형은 0.75% 하락했다.

거래량은 5월 들어 줄었다. 지난 15일 기준 5월 서울 아파트 매매거래량은 7282건으로 전월보다 15.2% 감소했다. 다만 부동산 거래 신고기한이 계약일로부터 30일 이내인 만큼 5월 계약분 신고가 이달 말까지 이어져 향후 거래량은 늘어날 수 있다.

5월 서울 아파트 매매거래 가운데 15억원 이하 거래 비중은 76.4%로 전월보다 0.4%포인트 증가했다. 자치구별 거래량은 노원구가 760건으로 가장 많았고 구로구, 강서구 순이었다. 이들 지역은 15억원 이하 거래 비중이 90%를 웃돌아 실수요 중심의 중저가 아파트 거래가 시장을 견인한 것으로 풀이된다.

임대차 시장에서는 월세 비중이 50% 안팎을 유지했다. 지난 15일 기준 5월 서울 아파트 전세 거래량은 7741건으로 전월보다 12.0% 줄었고, 월세 거래량은 7429건으로 15.9% 감소했다.

5월 아파트 전세거래 비중은 51.0%였다. 월세 비중은 49.0%로, 아파트 임대차 거래 2건 중 1건가량이 월세 거래인 흐름이 이어졌다. 전세거래 중 갱신계약 비중은 53.6%로 전년 동월보다 높았고, 계약갱신요구권 사용 비중은 50.2%로 전년 동월보다 낮았다.