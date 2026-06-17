[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 신민아를 향한 임신설이 또 다시 불거졌다.

신민아는 지난 15일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 열린 영화 ‘눈동자’ VIP 시사회에 참석해 취재진과 관객들을 만났다. 이번 작품은 신민아가 결혼 후 처음 선보이는 복귀작으로, 극 중 1인 2역에 도전해 개봉 전부터 관심을 모으고 있다.

오랜만에 공식 석상에 오른 신민아는 신민아는 아이보리 컬러의 슈트 셋업과 블랙 원피스를 각각 선보였다.

일각에서는 신민아의 살이 올랐으며 임신한 것이 아니냐는 주장이 이어졌다.

그러나 업계 관계자에 따르면 신민아의 임신은 사실무근인 것으로 알려졌다.

신민아가 임신설에 휩싸인 것은 이번이 처음이 아니다.

지난해 신민아는 김우빈과 결혼 전 진행된 디즈니+ 홍콩 행사에서 통이 넓은 원피스를 입고 등장했다.

신민아는 과거에도 비슷한 루머에 휩싸인 바 있다. 지난해 해외 행사 참석 당시에도 의상과 사진 각도를 근거로 임신설이 제기됐지만, 당시 소속사는 “사실이 아니다”라는 입장을 밝히며 선을 그었다.

한편 신민아는 지난해 12월 배우 김우빈과 결혼했다.