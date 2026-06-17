KBS 전국사이클선수권,대한자전거연맹 주최 선수,동호회 망라..엘리트체육+생활체육 결합

[헤럴드경제=함영훈 기자] 오는 20~27일 국내 최대 자전거축제인 ‘KBS 양양 전국사이클 선수권 대회’가 강원특별자치도 양양사이클경기장과 양양군 일원 도로에서 열린다.

대한자전거연맹이 주최하고 대한자전거연맹, 한국실업자전거연맹, 강원특별자치도자전거연맹이 공동 주관하며 양양군이 후원한다.

이번 대회는 트랙 13개 종목, 도로 2개 종목 등 총 15개 종목으로 치러진다. 전국에서 엘리트부 90개 팀 650명(선수 500명, 관계자 150명)과 마스터즈 60개 팀 450명(선수 250명, 관계자 200명) 등 총 150여개팀 1100여 명의 선수단이 참가한다.

대회 전반부인 20일부터 25일까지는 양양사이클경기장에서 스프린트, 경륜, 1Lap, 개인·단체추발, 스크래치, 포인트, 옴니엄, 메디슨 등 화려한 박진감을 선사하는 트랙 경기가 진행된다.

이어 25일과 26일에는 양양군 일원 도로에서 본격적인 ‘철각 레이스’가 펼쳐진다. 25일에는 도로독주(여자 일반부 21㎞, 남자 일반부 42㎞)가, 26일에는 대회의 하이라이트인 개인도로(여자 일반부 92.8㎞, 남자 일반부 138.4㎞) 경기가 각각 이어진다.

대회 마지막 날인 27일(토)에는 개인도로 코스(70㎞)를 활용해 자전거 동호인들이 참여하는 번외 경기인 ‘마스터즈 R리그’가 열린다.

엘리트 체육과 생활 체육이 한데 어우러지는 몇 안되는 이벤트이다. 모든 경기는 대한자전거연맹 공식 유튜브 채널을 통해 실시간으로 생중계된다.

양양군 관계자는 “일부 코스의 교통 통제가 불가피한 만큼, 주민들께서는 우회도로 이용과 서행 운전 등 안전을 위해 적극적인 협조를 부탁드린다”며 “선수들이 최고의 기량을 펼칠 수 있도록 군민 여러분의 많은 관심과 따뜻한 응원을 기대한다”고 당부했다.