부산경제포럼 ‘미국-이란 전쟁 후 국제정세 변화와 대응방안’ “전쟁 일단락됐지만 국제유가 원자재 물류환경 불확실 여전”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산경제포럼이 ‘미국·이스라엘-이란 전쟁 이후 국제정세 변화와 우리의 대응방안’이라는 주제로 강연회를 열었다.

17일 오전 7시 부산롯데호텔에서 개최된 포럼에는 부산상공회의소 양재생 회장과 신한춘 이수태 문창섭 장호익 박사익 이오선 부회장, 김영득 권기재 감사가 참석했고, 강성팔 부산지방국세청장, 김성주 BNK부산은행장, 민필규 KBS부산총국장 등 기관장들과 지역기업인 200여명이 함께했다.

강연을 맡은 성일광 서강대학교 유로메나연구소 교수는 미국·이스라엘-이란 전쟁 이후 급변하고 있는 중동정세와 국제질서 재편 흐름을 심층 분석하면서, 트럼프 2기 행정부의 ‘원칙있는 현실주의’ 외교노선과 국방전략이 글로벌 공급망과 경제안보에 미치는 영향을 다각도로 진단했다.

성 교수는 “종전 국면에 접어들었지만, 이번 사태는 지정학적 리스크가 글로벌 공급망과 에너지 시장에 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지를 보여준 사례”라며 “기업들은 적기생산 방식에서 벗어나 공급망 다변화와 실시간 모니터링 체계 구축을 통해 위기회복력을 높이는 안티 프레질(Anti-Fragile) 전략으로 대응해야 한다”고 강조했다.

부산상의 양재생 회장은 “최근 우리 경제는 지정학적 갈등과 공급망 재편, 에너지 안보 문제가 복합적으로 맞물리며 큰 변화를 겪고 있다”면서 “오늘 강연이 최근 중동정세 변화와 국제질서 재편의 흐름을 이해하고 지역기업들이 경영환경 변화에 전략적으로 대응하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

포럼에 참석한 한 기업인은 “전쟁은 일단락됐지만 국제유가와 원자재 가격, 물류 환경의 불확실성은 여전하다”면서 “향후 에너지 시장과 통상환경 변화를 전망하고, 기업 차원의 대응전략을 고민해 볼 수 있는 유익한 시간이었다”고 소감을 전했다.